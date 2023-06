Fundo Social recebe doações do Estado e da Secretaria de Governo

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu na última sexta-feira (23/06) a doação de 350 cobertores e dez caixas que serão utilizadas como ponto de arrecadação na Campanha do Agasalho vigente no município. Na oportunidade, as peças foram recepcionadas pela presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e a diretora da entidade, Beatriz Leite. A entrega foi realizada pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo.

No mesmo dia, a Secretaria Municipal de Governo contribuiu com doações por meio da disponibilização de quatro caixas contendo agasalhos e cobertores. Todos os itens arrecadados serão destinados à Campanha do Agasalho com o objetivo de auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social a enfrentarem o inverno com mais conforto, segurança e dignidade.

A atividade teve as presenças do titular da pasta, Alex Santos; dos diretores André Luis Bom Fim e Sérgio Mantello; dos assessores Benedito dos Santos, Joyce Ferreira e Jéssica Gonçalves; da auxiliar administrativa Beatriz dos Santos; e da estagiária Amanda Figueiredo.

Na visão de Santos, é uma grande satisfação contribuir com a iniciativa. “Com atos simples como este, é possível transformar a vida de muita gente. Destaco o grande trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Suzano e tenho certeza que as arrecadações para combater à vulnerabilidade social serão um sucesso mais uma vez”, pontuou o chefe da pasta.

Por sua vez, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou que os itens serão importantes na vida de diversas pessoas. “Todo material recolhido fará uma grande diferença positiva para muitas famílias. Agradeço ao Fundo Social de do Estado e, principalmente, à primeira-dama Cristiane Freitas, que preside o órgão. Também gostaria de agradecer ao titular da pasta de Governo suzanense, Alex Santos, por receber este apoio neste momento. Toda ajuda é bem-vinda”, ressaltou a presidente do Fundo de Solidariedade suzanense.

Os munícipes, instituições ou entidades que desejarem contribuir podem realizar doações na sede do órgão social, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, 2º andar, sala 224 – Centro).