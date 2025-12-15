Fundo Social recebe mais de 1,5 mil pessoas durante o 'Natal Solidário' na Arena Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano promoveu no último sábado (13/12) mais uma edição do “Natal Solidário” na Arena Suzano, no bairro Jardim Imperador. O evento, que contou com a participação do prefeito Pedro Ishi, da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do vice-prefeito Said Raful e da sua esposa, Eloisa Cirino, reuniu 12 associações que atendem famílias em situação de vulnerabilidade e duas casas de repouso, garantindo alegria para mais de 1,5 mil pessoas.

A programação começou às 11 horas, quando os 300 colaboradores que estavam na Arena começaram a receber os primeiros participantes. Na sequência, foi servido o almoço de Natal, com um cardápio especial preparado para a ocasião com arroz, farofa, lombo, batata suaté, salada, refrigerante, água e sorvete.

Logo após, as famílias receberam 355 cestas básicas e aves típicas desta época do ano, para que possam realizar em casa a própria ceia de Natal. Para completar, foi distribuído um panetone para cada pessoa que esteve na Arena.

Mas o ponto alto do almoço ficou com a chegada do Papai Noel. O Bom Velhinho conversou com as crianças, posou para fotos e distribuiu cerca de 800 brinquedos para os pequenos que ali estavam, coroando um evento de alegria e solidariedade que terminou por volta das 15 horas.

Para Déborah Raffoul Ishi, o “Natal Solidário” é um dos eventos mais aguardados na cidade e, neste ano, se mostrou, mais uma vez, porque é tão esperado. “O Fundo Social atua todos os dias para apoiar quem mais precisa, mas quando chega esta época do ano, nós trabalhamos ainda mais para garantir dignidade e alegria para os nossos moradores que estão em situação de vulnerabilidade social. Nosso objetivo é assegurar igualdade de oportunidades e o acesso à alimentação como um direito fundamental”, destacou ela.

Por sua vez, o prefeito reforçou que a ação é a continuidade de um trabalho feito ao longo de todo o ano, não apenas em datas especiais. “Mais do que um evento, o ‘Natal Solidário’ representa o compromisso permanente da nossa gestão com o cuidado às pessoas. Garantir o direito à alimentação, promover dignidade e reduzir desigualdades faz parte de um trabalho contínuo, construído com políticas públicas e com a participação solidária da sociedade”, apontou Pedro Ishi.

Ainda estiveram presentes no almoço o presidente da Câmara, Artur Takayama, e os vereadores André Marcos de Abreu, o Pacola; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e André Dourado.

Participaram também os secretários municipais Alex Santos (Governo), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Cintia Lira (Administração), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), Arnaldo Marin Junior (Esportes e Lazer), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), André Chiang (Meio Ambiente), Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Francisco de Balbino (Segurança Cidadã) e o controlador geral do município, César Braga.