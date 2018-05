Fundo Social recebe mais de 2 mil peças do Poupatempo de Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, na manhã desta quarta-feira (16), em frente ao Paço Municipal Firmino José da Costa, 2.140 peças do Poupatempo da cidade para a Campanha do Agasalho 2018, que tem como tema “Sua Solidariedade Aquece Corações”. Na oportunidade, também foi firmada uma parceria para disponibilização de um ponto de arrecadação nas dependências do órgão vinculado ao governo do Estado de São Paulo, que está localizado no número 555 da rua Sete de Setembro, no Conjunto Residencial Iraí.

Recepcionados pela presidente do Fundo Social e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, os representantes do Poupatempo entregaram caixas com cobertores, sapatos, meias e roupas infantis, masculinas e femininas. Segundo o administrador da unidade do Poupatempo de Suzano, Marcos Vinicius Barbosa Souto, a parceria tem o objetivo de destinar as peças arrecadadas para todas as famílias que realmente precisam.

“Como o órgão presidido pela primeira-dama já conta com cadastros das entidades sociais, optamos por firmar esta parceria e destinar toda nossa arrecadação à Campanha do Agasalho 2018. Sabemos do trabalho sério que estão desempenhando na cidade e da garantia que as doações vão chegar nas mãos das famílias que mais precisam”, afirmou Souto.

De acordo com Larissa, os itens recebidos serão encaminhados à triagem, que é feita no Tiro de Guerra, para, posteriormente, serem entregues às famílias por meio dos Bazares Solidários. “Agradeço imensamente o apoio do Poupatempo, que, além da doação de mais de 2 mil peças feita hoje, eles também irão disponibilizar um ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho na sua própria unidade. Certamente, muitas famílias serão beneficiadas”, concluiu.

Quem também quiser participar da Campanha do Agasalho pode entregar sua doação de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, na sede do Fundo Social, localizada na sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, no centro). Mais informações pelo telefone (11) 4745-2195.