Fundo Social recebe mais de meia tonelada de ração do Viveiro Municipal

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, recebeu a doação de mais de meia tonelada de ração do Viveiro Municipal Tomoe Uemura. Os itens foram angariados pelo órgão ambiental e serão destinados aos projetos “Tigela Cheia” e “Troca do Bem”, tendo a expectativa de contemplar até 500 animais de estimação por meio de repasse às famílias e protetores ambientais do município.

A entrega foi feita pelo responsável do viveiro, Márcio Alexandre de Souza, que, na oportunidade, explicou que os donativos foram recolhidos como parte de inscrição para três cursos realizados neste mês: “Cultivo de Orquídeas”, “Bonsai – Mini-Árvores” e “Hortas em Pequenos Espaços”.

De acordo com Larissa, a ração chegou em uma boa hora, principalmente, por compor o estoque do Fundo Social para as duas campanhas voltadas à causa animal. “Por meio do ‘Tigela Cheia’, estamos auxiliando ONGs (Organizações Não-Governamentais) e protetores animais, devidamente cadastrados, com o repasse dos itens quando solicitado. Além disso, muitas famílias não têm condições de comprar ração e, por isso, colocamos à disposição essa troca, onde as pessoas ajudam o meio ambiente, ao recolher o material reciclável, e nós ajudamos elas ao doar a ração”, explicou.

Quem quiser participar da “Troca do Bem”, deve levar os materiais recicláveis ao Mercadinho do Bem, que fica no número 70 da rua Paraná, no centro – ao lado do Cineteatro Wilma Bentivegna –, às quintas-feiras, das 8 às 17 horas, quando o projeto é destinado à causa animal. No local, ao entregar um quilo de latas de alumínio, de ferro e de papelão ou 50 garrafas pets, o munícipe receberá um quilo de ração.

Por fim, a primeira-dama agradeceu o ato por parte da equipe do Viveiro Municipal e colocou o órgão social à disposição para receber mais doações. “Estamos sempre ajudando quem precisa e, desta forma, reforço a importância da solidariedade de todos para nos ajudar com as doações de ração”, concluiu. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2195. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.