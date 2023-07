Fundo Social recebe mais de mil peças de roupa da Guarda Mirim

O Fundo Social de Solidariedade recebeu a doação de 1.105 peças de roupa por parte da Guarda Mirim de Suzano (GMS) na última sexta-feira (30/06). Os itens, destinados à Campanha do Agasalho, foram recebidos pela diretora do órgão, Beatriz Leite, durante o evento “Empresas Virtuais”, ação promovida pela entidade em prol da formação profissional de jovens aprendizes em sua antiga sede, no bairro Santa Lúcia.

No projeto, os integrantes da GMS tiveram a oportunidade de criar e gerenciar uma empresa fictícia, propiciando aos jovens a chance de conhecer e vivenciar o cotidiano corporativo por meio de atividades práticas, com foco na relação entre departamentos de competências distintas como administrativo, financeiro, recursos humanos e contabilidade.

Neste contexto, seis organizações foram criadas e uma das etapas incluídas no processo de administração das empresas envolvia a integração com causas sociais, representadas pela arrecadação de peças de roupa como moletons, cobertores e toucas para serem doadas à Campanha do Agasalho. Beatriz agradeceu aos participantes, afirmando ser uma entusiasta da ação em virtude de sua formação acadêmica.

“Além de gestora pública e administradora por formação, também sou mestranda no curso de ‘Cidades Inteligentes e Sustentáveis’, então pude compartilhar algumas experiências com eles neste tema. O desenvolvimento de profissionais, aliado ao fortalecimento de práticas sociais, é fundamental para que cresçamos no âmbito comunitário. Em nome da presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, eu agradeço a parceria e a doação, ressaltando que seguiremos juntos em prol de quem mais precisa”, concluiu a diretora.