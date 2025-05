Fundo Social recebe mais de uma tonelada de alimentos e itens de higiene arrecadados em eventos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, na última terça-feira (05/05), mais de uma tonelada de alimentos e produtos de higiene pessoal que haviam sido arrecadados durante o 21º Encontro de Fuscas e Carros antigos e a corrida “Autismo Run”. Entre os itens estavam arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, farinha de trigo, pasta de dente, absorvente, papel higiênico, sabonete, xampu, condicionador e papel toalha.

Na primeira entrega, que ocorreu em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, receberam os itens. O presidente do Fusca Clube Magrão, Toshio Matsui, destacou que o evento reuniu mais de 700 veículos no dia 27 de abril (domingo) e arrecadou 1,4 tonelada de alimentos, que agora fazem parte do estoque municipal para serem utilizados na montagem das cestas destinadas às famílias que mais precisam.

Já a segunda entrega era referente a 500 itens de higiene pessoal coletados na corrida “Autismo Run”. O evento, que ocorreu na última quinta-feira (01/05), no Parque Municipal Max Feffer, reuniu mais de 400 participantes em prol da conscientização da pessoa com autismo. A entrega dos materiais foi realizada em frente ao Cineteatro Wilma Bentivegna e contou com as presenças da primeira-dama, do vereador Jaime Siunte e do organizador da corrida, Felipe Medeiros.

A presidente do Fundo Social expressou gratidão pelas doações recebidas e lembrou que iniciativas como essas são importantes para a cidade. “Diversas famílias serão beneficiadas graças a ajuda de todos os participantes desses eventos, que não só promoveram o lazer e a qualidade de vida, como também praticaram o bem ao próximo, principalmente a quem mais precisa. Agradeço a todos que contribuíram com as doações”, Déborah.

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebe doação de alimentos, roupas, materiais de higiene pessoal, ração e outros itens no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224, 2° andar – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2195.