Fundo Social retorna com a campanha 'Cabide Solidário'

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano retoma na próxima segunda-feira (26/02) a campanha “Cabide Solidário”, com o objetivo de arrecadar os objetos para completar o estoque municipal e apoiar a exposição de roupas durante a “Campanha do Agasalho” deste ano, que será lançada na primeira metade de abril. Os interessados em contribuir podem encaminhar os itens, novos ou usados em bom estado ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 - Centro). A campanha segue até 5 de março (terça-feira).

O conceito do “Cabide Solidário” visa proporcionar mais respeito e conforto aos moradores de Suzano, que recebem doações de roupas por meio das ações solidárias, como a própria “Campanha do Agasalho”. Dessa maneira, o público pode fazer a escolha das peças nos cabides, como se estivesse em uma loja.

Além da doação de cabides e vestuários, vale ressaltar que as arrecadações ocorrem ao longo do ano e abrange diversos tipos de itens, como alimentos, roupas e produtos de higiene, os quais são organizados e destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, o gesto de doar esses itens tem um impacto positivo na vida das pessoas. “Essa ação foi concebida para contribuir efetivamente com o bem-estar dos munícipes, por isso ressalto a importância das doações, embora para alguns seja um gesto simples, para outros há grande valor. É relevante observar que os itens devem estar em bom estado de conservação”, concluiu.

O material recebido passará por uma avaliação de qualidade e triagem para garantir as condições adequadas antes de serem colocados em uso. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2195. O órgão municipal atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.