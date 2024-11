Fundo Social troca brinquedos por ingressos para jogo do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano promoverá, mais uma vez, a troca de brinquedos novos por ingressos para o jogo do Suzano Vôlei com o objetivo de reforçar a campanha “Natal de Diversão” e alegrar as crianças em situação de vulnerabilidade no município. Quem fizer a doação terá direito a duas entradas para o jogo contra o Sesi Bauru, atual campeão brasileiro, que será realizado nesta quinta-feira (28/11), às 18h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), em duelo válido pela 7ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

A doação deve ser feita a partir desta quarta-feira (27/11), das 9 às 16 horas, na sede do órgão municipal, que fica localizado no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), até o dia do jogo. Além de ajudar as crianças, os munícipes poderão torcer para o Suzano Vôlei, hoje em 7º lugar, com 9 pontos, a ultrapassar o adversário na tabela de classificação, que atualmente ocupa a 5ª colocação, com 10 pontos.

Para essa doação específica, são recomendados jogos interativos, que podem alcançar um número maior de beneficiados e promover a sociabilização entre os participantes. Mais do que garantir diversão, essas brincadeiras estimulam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico na resolução de pequenos problemas que são propostos. Porém, outros brinquedos como bola, carrinhos e bonecas também serão bem-vindos. A iniciativa, que começou na primeira semana deste mês, seguirá arrecadando itens até o dia 18 de dezembro.

O Suzano Vôlei também disponibiliza bilhetes no site http://suzanovoleioficial.com.br/ingressos. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de brinquedos ao órgão municipal. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Somente a doação de brinquedos, sem relação com a troca de ingressos, também pode ser feita em quatro polos de atendimento da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.