Fundo Social de Ferraz ajuda famílias ferrazenses com entrega de cestas básicas e roupas

O Fundo Social de Solidariedade vem fazendo diferença na vida de muitos moradores de Ferraz de Vasconcelos. São 80 famílias que estão sendo assistidas de maneira fixa, além de pacientes do programa Melhor em Casa.



O Fundo Social é um órgão responsável por atender pessoas em vulnerabilidade social, com trabalhos voltados à promoção social e inclusão, por meio de cursos de qualificação para geração de renda, orientação e ajuda humanitária, capacitação e projetos voltados às famílias, crianças, adolescentes, deficientes, idosos e mulheres.



Durante todos os anos, o órgão realiza campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos, como o “Bazar Solidário” e “Campanha do Agasalho”, e cursos de qualificação profissional, com cursos de panificação, pizza, panetones, entre outros.

A munícipe Taína Aparecida, moradora do Jardim São José, é assistida pelo Fundo Social de Solidariedade todos os meses e agradece as doações. “Eu sou muito grata a toda a equipe que sempre me ajuda com alimentos e roupas. Em datas comemorativas como Natal e Dia das Crianças, a equipe traz brinquedos para as crianças e isso alegra o dia deles, fazendo-os felizes; eu fico feliz também”, relatou.

O equipamento segue arrecadando alimentos e roupas para levar às pessoas que mais precisam na cidade. Quem quiser realizar uma doação, basta ir até a sede do Fundo, que fica localizada na Rua Santa Catarina, 330, Vila Romanópolis.