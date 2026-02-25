Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 25 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Fundo Social de Ferraz ajuda famílias ferrazenses com entrega de cestas básicas e roupas

Cerca de 80 famílias são atendidas de maneira fixa na cidade

25 fevereiro 2026 - 14h45Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

O Fundo Social de Solidariedade vem fazendo diferença na vida de muitos moradores de Ferraz de Vasconcelos. São 80 famílias que estão sendo assistidas de maneira fixa, além de pacientes do programa Melhor em Casa.
 
O Fundo Social é um órgão responsável por atender pessoas em vulnerabilidade social, com trabalhos voltados à promoção social e inclusão, por meio de cursos de qualificação para geração de renda, orientação e ajuda humanitária, capacitação e projetos voltados às famílias, crianças, adolescentes, deficientes, idosos e mulheres.
 
Durante todos os anos, o órgão realiza campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos, como o “Bazar Solidário” e “Campanha do Agasalho”, e cursos de qualificação profissional, com cursos de panificação, pizza, panetones, entre outros.

A munícipe Taína Aparecida, moradora do Jardim São José, é assistida pelo Fundo Social de Solidariedade todos os meses e agradece as doações. “Eu sou muito grata a toda a equipe que sempre me ajuda com alimentos e roupas. Em datas comemorativas como Natal e Dia das Crianças, a equipe traz brinquedos para as crianças e isso alegra o dia deles, fazendo-os felizes; eu fico feliz também”, relatou.

O equipamento segue arrecadando alimentos e roupas para levar às pessoas que mais precisam na cidade. Quem quiser realizar uma doação, basta ir até a sede do Fundo, que fica localizada na Rua Santa Catarina, 330, Vila Romanópolis.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saresp 2025: escolas estaduais do Alto Tietê avançam no Ensino Fundamental
Educação

Saresp 2025: escolas estaduais do Alto Tietê avançam no Ensino Fundamental

Secretário apresenta demandas de Suzano em reunião no Ministério das Comunicações
Cidades

Secretário apresenta demandas de Suzano em reunião no Ministério das Comunicações

Farmácia Universitária Solidária retoma atendimentos nesta quinta-feira (26/02)
Cidades

Farmácia Universitária Solidária retoma atendimentos nesta quinta-feira (26/02)

Procurada pela Justiça é presa em Arujá
Polícia

Procurada pela Justiça é presa em Arujá

Itaquá registra 37 adoções de cães e gatos em 2026
Itaquaquecetuba

Itaquá registra 37 adoções de cães e gatos em 2026

Com emenda do deputado Marcio Alvino, Adilson Horse garante R$ 1 mi para segurança de Suzano
Segurança

Com emenda do deputado Marcio Alvino, Adilson Horse garante R$ 1 mi para segurança de Suzano