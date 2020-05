Futuros agentes da GCM são avaliados em simulação de situações reais

Os 57 futuros agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano tiveram nesta quarta-feira (20/05) uma atividade diferente na Escola de Formação. Após aulas teóricas na semana passada, eles participaram de uma avaliação do módulo de técnicas de uso de equipamentos não letais, por meio de simulação de situações reais do cotidiano. Todos os alunos foram convocados pela prefeitura após serem aprovados no concurso público realizado com o objetivo de ampliar o efetivo da corporação.

Os aspirantes realizaram a atividade com spray de pimenta e pistola de eletrochoque, nas dependências do Complexo Educacional Mirambava, onde são promovidas as instruções da Escola de Formação. “Esta é uma atividade importante porque coloca o futuro agente em cenários com que irá se deparar no seu dia a dia. Foram avaliadas situações envolvendo ocorrências com refém, com usuário de drogas e com indivíduo agressivo”, explicou o comandante da GCM, Sérgio de Assis Andrade.

As aulas para capacitação dos novos guardas tiveram início em março e devem se estender até o final de junho. As atividades da Escola de Formação têm carga total de 960 horas, divididas em duas turmas (480 horas para cada), e ocorrem de segunda a sexta-feira. “A nossa previsão é de que eles estejam prontos para começar a desempenhar suas funções em julho. Sem dúvida, esse treinamento que estão recebendo os deixarão aptos a realizar um excelente trabalho para a população suzanense”, destacou o comandante. Com o futuro acréscimo, o efetivo a GCM de Suzano chegará a 184 agentes.