Gabarito para processo seletivo de estagiários da prefeitura já está disponível para consulta

A Secretaria de Administração de Suzano publicou no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (30/01) o gabarito referente ao processo seletivo que visa à contratação de estagiários para a Prefeitura de Suzano, por meio do edital nº 01/2026. A edição 019 deste ano pode ser acessada pelo link bit.ly/GabaritoEstagio.

Quem preferir, pode consultar o documento pelo site da administração municipal (suzano.sp.gov.br), clicando-se nas abas “Transparência” e “Imprensa Oficial”. De qualquer forma, as respostas das dez questões da prova também estão disponíveis ao final deste texto.

O processo, que prevê para 27 de fevereiro a divulgação da lista de classificação — também por este endereço eletrônico —, terá validade de seis meses.

O objetivo é abrir oportunidades para estudantes dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda. Do total de oportunidades, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência (PCDs), conforme previsto em lei.

As vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados no ensino superior, que fizeram cadastro exclusivamente on-line entre 21 e 27 de janeiro. Para ser classificado, o candidato deverá alcançar, no mínimo, 50% de aproveitamento.

Os estagiários que forem convocados, conforme necessidade da administração municipal e ordem de classificação, cumprirão jornada de 30 horas semanais, com seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. A bolsa-estágio será de R$ 800 para estudantes do ensino superior, além de auxílio-refeição no valor de R$ 400 e vale-transporte, de acordo com a distância entre a residência e o local de estágio.

A secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, enfatizou a importância da iniciativa como uma ponte entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. “Ao inserirmos os jovens no cotidiano dos diversos setores da prefeitura, promovemos uma capacitação prática que contribui diretamente com a formação profissional desses estudantes. Além disso, oferecemos a eles a oportunidade de vivenciar os desafios da administração pública e colaborar com o desenvolvimento da cidade”, afirmou a titular da pasta.

Confira as respostas da prova

1) - E

2) - C

3) - B

4) - C

5) - C

6) - D

7) - A

8) - B

9) - E

10) - B