Garça é resgatada no Parque Centenário com apoio do Centro de Controle de Zoonoses

Uma garça-branca (Ardea alba) foi resgatada nesta semana no Parque Centenário, em Mogi das Cruzes, após ficar presa em uma linha de pipa em uma das ilhas do lago do parque. A operação foi coordenada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal e Corpo de Bombeiros.

Segundo o médico-veterinário Jefferson Leite, diretor da Vigilância Epidemiológica em Saúde, a ave foi cuidadosamente avaliada pela equipe técnica do CCZ logo após ser retirada do local. “A garça foi estabilizada e, agora, será encaminhada para um centro especializado em reabilitação de animais silvestres, na capital paulista, onde receberá os cuidados necessários para sua recuperação e eventual reintegração à natureza”, explicou.

O caso serve como alerta para os riscos que linhas de pipa, especialmente com cerol ou linhas chilenas, representam à fauna, além de colocarem em risco a vida de pessoas. A Prefeitura reforça a importância do uso responsável desses materiais e da denúncia de práticas que possam ferir animais ou causar danos ao meio ambiente.

A população pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes para informações e orientações pelos telefones 153, (11) 4798-6799 ou (11) 4798-6785.