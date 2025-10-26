Gasolina comum tem preço médio de R$ 5,97; expectativa é por queda

O Alto Tietê vive a expectativa de reduzir o preço da gasolina após a Petrobras anunciar que a queda será de 4,9%. O novo preço passou a valer a partir da terça-feira (21), mas ainda não chegou 100% em Suzano.

A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos de revenda.

Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,71 por litro, uma redução de R$ 0,14 por litro.

O preço médio da gasolina comum está em R$ 5,97 no Alto Tietê, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referente à semana de 10 a 18 de outubro. Já a gasolina aditivada tem média de R$ 6,09, enquanto o etanol hidratado é vendido por cerca de R$ 4,07.

A pesquisa da ANP considerou 37 postos de combustíveis nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. Entre os municípios, Suzano apresentou o menor preço médio para gasolina comum (R$ 5,98) e etanol (R$ 4,02). Já Itaquaquecetuba teve a menor média para gasolina aditivada, de R$ 6,07.

Em Suzano, foram pesquisados dez postos na última semana. O preço da gasolina comum varia entre R$ 5,49 e R$ 6,99, com média de R$ 5,98. A gasolina aditivada teve média de R$ 5,97, variando entre R$ 5,59 e R$ 6,39. Já o etanol foi encontrado de R$ 3,69 a R$ 4,39, com média de R$ 4,02.

Itaquaquecetuba registrou média de R$ 5,94 para a gasolina comum, R$ 5,93 e R$ 6,19. A gasolina aditivada teve média de R$ 6,07, variando de R$ 5,49 a R$ 6,39, e o etanol ficou em média em R$ 4,05.

Já Mogi das Cruzes teve 17 postos analisados e apresentou as maiores médias da pesquisa: R$ 6,01 para gasolina comum, R$ 6,23 para gasolina aditivada e R$ 4,14 para o etanol hidratado.