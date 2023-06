Gasolina tem queda de 1% em Suzano; gás de cozinha mantém preço anterior

A agência faz o levantamento semanalmente em diversas cidades e estados do País.

PRIMEIRA SEMANA

Na primeira semana da pesquisa, o litro da gasolina comum era comercializado na média de R$ 4,98, enquanto que na segunda semana o combustível estava custando R$ 4,93.

O valor máximo visto na pesquisa da ANP na primeira semana foi de R$ 5,17 e R$ 5,07 na segunda. Já o preço mínimo no levantamento foi de R$ 4,67 na primeira e R$ 4,67 na segunda.

Gás de cozinha se mantém estável

O gás de cozinha (GLP) também entra nas pesquisas feitas pela ANP e se mostrou estável em Suzano.

valor médio

O valor médio do gás era de R$ 100,07 na primeira semana, enquanto no último levantamento, o preço era R$ 99,99. Isso representa uma queda de apenas 0,07%.

Os valores máximos e mínimos não tiveram alterações nas duas semanas de pesquisas da ANP: R$ 115,00 e R$ 89,99, respectivamente.

O DS entrou em contato com algumas revendedoras do GLP na cidade e confirmou que não houve qualquer alteração nos valores de uma semana para outra. Também não existe previsão para aumento ou diminuição dos preços.

VALORES

Os valores variam se a compra for para entrega ou para retirada. Para entrega, a média de preço é de R$ 113,66, com o mínimo de R$ 110,00 e o máximo de R$ 116,00.

Na retirada o valor médio é menor, sendo de R$ 103,33.

O máximo é de R$ 110,00 e o mínimo é R$ 98,00.

