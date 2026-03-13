GCM apreende drogas e detém acusado de tráfico em duas ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou duas ações de combate ao tráfico de drogas na região norte da cidade, na segunda e terça-feira desta semana (09 e 10/03), que resultaram na apreensão de 388 porções de entorpecentes, totalizando 778 gramas, além da detenção de um suspeito. As ocorrências foram registradas no 2º Distrito Policial de Boa Vista após patrulhamentos preventivos realizados pelas equipes da corporação.

O primeiro caso ocorreu por volta das 10h10, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Varan, nas proximidades da rua Ezequiel Correa Machado. A equipe avistou um indivíduo que estaria comercializando drogas no local.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito dispensou uma sacola preta e tentou fugir a pé. A equipe iniciou acompanhamento e conseguiu realizar a abordagem poucos metros depois. Durante a averiguação, os agentes localizaram a sacola descartada pelo indivíduo, onde estavam diversas porções de entorpecentes já fracionadas para venda.

No total, foram apreendidas 55 porções de cocaína (55 gramas), 35 de maconha (165 gramas), 210 de crack (121 gramas), sete de K-9 (14 gramas) e seis frascos de lança-perfume (136 gramas). Diante da situação, o suspeito e o material foram encaminhados à Polícia Civil.

Já a segunda ocorrência foi registrada por volta das 14 horas, durante patrulhamento preventivo. Na ocasião, a equipe foi informada por moradores sobre um possível ponto de venda de entorpecentes na rua Benedito Domingos Pedroso, no Jardim Graziela.

Após receber a denúncia, os agentes se deslocaram até o endereço indicado para averiguação. No local, nenhum suspeito foi localizado inicialmente. No entanto, durante uma varredura nas imediações, os guardas encontraram uma sacola preta escondida. Dentro do pacote estavam 75 invólucros de maconha (245 gramas) e 44 de cocaína (42 gramas).

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que os resultados demonstram a importância do patrulhamento constante e da colaboração da população. “A presença da GCM nas ruas tem sido fundamental para coibir práticas criminosas e garantir mais tranquilidade aos moradores. Essas ocorrências mostram que o trabalho preventivo, aliado às informações da comunidade, contribui diretamente para retirar drogas de circulação e fortalecer a segurança em nossos bairros”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.