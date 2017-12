Guarda municipal atende 3,7 mil ocorrências ao longo do ano, aponta levantamento

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano elaborou um levantamento das ações promovidas pela Guarda Civil Municipal (GCM), realizadas entre os meses de janeiro e dezembro deste ano, desde atendimentos a acidentes de trânsito e ocorrências contra o patrimônio público a iniciativas sociais e encaminhamentos à Polícia Militar. No total, foram 27 itens relacionados à atuação dos agentes de segurança. Além disso, a corporação se destacou também pela aquisição de novos veículos e equipamentos, treinamento do efetivo e capacitações em outras cidades.

Segundo o relatório da pasta, a GCM esteve presente ao longo de 2017 em 3.758 ocorrências. Dentre os tópicos que tiveram maior número de registros estão 1.233 atendimentos sociais, 871 assistências a outras secretarias, 836 abordagens, 55 mediações de conflitos, 53 casos de crime contra o patrimônio e 17 ações da Patrulha Maria da Penha, dedicada ao combate à violência contra a mulher. Em relação a roubos e furtos de estabelecimentos, residências, transeuntes e veículos, a GCM de Suzano esteve presente em 50 ocorrências, que resultaram em 30 prisões em flagrante.

Ao longo do ano, a corporação também teve várias conquistas. Entre elas estão reforma da sede da GCM e entrega de quatro novas motocicletas; dois automóveis; duas bicicletas; e 38 rádios comunicadores.

Foram realizadas ações em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e o estabelecimento do projeto Grupo Unido nas Ações de Resistência às Drogas (Guard), idealizado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da GCM, para atender crianças da rede municipal de ensino.

Maria da Penha

Outro destaque da GCM é o projeto Patrulha Maria da Penha, que está prestes a completar três anos de atuação. Mais de mil vítimas de violência doméstica já foram atendidas por meio de medidas protetivas.

Ao longo desse tempo, 23 prisões por desobediência foram efetuadas e quase 22 mil visitas a domicílio cumpridas pelos agentes de segurança pública municipal como medida preventiva. Vale destacar, também, que, após a criação do órgão, nenhum óbito por violência doméstica foi registrado em Suzano. A eficiência do trabalho desenvolvido serviu de inspiração para cidades do interior de São Paulo e da Bahia. As GCMs desses locais conheceram o serviço e receberam capacitação.