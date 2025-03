GCM atua junto às polícias Militar e Civil na localização de homem que atirou em moradora

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram nesta quarta-feira (26/03) uma ação conjunta que possibilitou, em menos de 24 horas, a identificação e localização do homem que roubou o carro e atirou contra uma moradora, de 54 anos, do bairro Vila Amorim, por volta das 19h50 da última terça-feira (25/03).

Logo após a ocorrência do crime, os agentes da corporação se uniram às demais forças de segurança que atuam em Suzano para elaborar uma estratégia. A partir de então, integrantes da Força Patrulha, Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Grupamento de Patrulha Ambiental (GPA) e a Patrulha Maria da Penha deram início às buscas pelo suspeito, com especial atenção aos bairros Vila Amorim, Jardim Maitê e Vila Monte Sion.

Estiveram à frente das ações o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o delegado da Delegacia de Polícia Central, Benedito Henrique Queiroz, e o comandante dos Batalhões de Choque da Polícia Militar de São Paulo, Valmor Racorti.

A tática deu certo e com os trabalhos de inteligência da GCM, PM e Polícia Civil e a cooperação da população, o indivíduo foi identificado pouco antes das 9 horas e a sua casa localizada na estrada do Areião, no Jardim Monte Sion, por volta do meio-dia. Três horas depois, o indivíduo, de 24 anos, foi avistado voltando para propriedade, que estava sendo vigiada, e acabou sendo abordado, entretanto, segundo as forças policiais, ele reagiu à prisão e investido contra policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), onde acabou sendo alvejado.

Levado para o Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade de Suzano por uma viatura do Corpo de Bombeiros, o homem já deu entrada em óbito na unidade. O indivíduo era foragido da Justiça e já possuía condenação por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já o crime cometido na terça-feira foi registrado como roubo e lesão corporal.

O comandante dos Batalhões de Choque da Polícia Militar comentou a ação conjunta desta quarta-feira. “Quero agradecer ao prefeito Pedro Ishi e ao secretário Francisco Balbino pelo apoio, além da Polícia Civil. Desde o ocorrido, com o apoio das demais forças de segurança, nós conseguimos localizar o suspeito”, reforçou Racorti.

Já o delegado do DP Central, reforçou a união entre a GCM, Polícia Militar e Polícia Civil. “A ação feita em conjunto corrobora os trabalhos das três forças de segurança, sem vaidade, com o objetivo comum para o bem da população. Quero parabenizar todos os envolvidos”, apontou Queiroz.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, o trabalho conjunto entre a GCM e as forças de segurança foi fundamental para localizar o homem. “Promovemos um trabalho de parceria para identificar e descobrir onde o suspeito estava. Compartilhamos informações, cruzamos os dados, e, com o apoio da população por meio de denúncias, pudemos descobrir o local exato onde o homem estava”, destacou o chefe da pasta.

O trabalho em parceria mostrou sua eficácia e eficiência na localização do homem e provou que as três forças de segurança trabalham em prol da cidade de Suzano para diminuir cada vez mais os índices criminais. “Esta foi a resposta do município e do Estado contra os criminosos em nossa cidade. Em menos de 24 horas a GCM, a Polícia Civil e a Polícia Militar chegaram ao desfecho do caso por meio de um trabalho conjunto, sério e dedicado para localizar esse indivíduo que assaltou e baleou uma moradora da Vila Amorim em uma ação covarde. Quero desejar aqui meus mais sinceros e profundos desejos de recuperação dela, estou torcendo pela sua recuperação, mas também aproveito para elogiar o trabalho de inteligência realizado pela nossa GCM ao lado da Polícia Militar e da Polícia Civil na identificação do indivíduo. Aproveito também para agradecer ao coronel Racorti, ao delegado Queiroz, ao secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e ao governador Tarcísio de Freitas por sempre nos apoiar”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.

Também somaram forças para essa força-tarefa os integrantes da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, o assessor estratégico Marcelo Miyasaki, e os diretores da pasta Claudemir Soares e José Ramalho, além do delegado assistente Gabriel Budemberg Sandroni e do investigador chefe do DP Central, Marco Aurélio do Nascimento.