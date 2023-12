GCM conclui ações do projeto Guard com formatura de 362 crianças

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano formou no último sábado (02/12) e nesta segunda-feira (04/12) mais 362 alunos pelo Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, da Guarda Civil Municipal (GCM). Foram contemplados 212 alunos da Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa, e 150 da Escola Municipal Professor Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente. Com isso, o número de crianças formadas pelo projeto passa de 3 mil.

A iniciativa tem como objetivo instruir e garantir que os jovens evitem hábitos nocivos para a saúde, como o uso de drogas, e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas. A ideia é potencializar as relações dos pequenos cidadãos dentro da sociedade. As aulas especiais abordaram respeito, disciplina, combate aos entorpecentes, cidadania, entre outros temas. Os alunos formados na Escola Municipal Sérgio Simão são do 4º ano do ensino fundamental. Já os formados na Escola Municipal Damásio dos Santos integram o 4º e 5º anos.

A formatura ocorrida no último sábado foi o ponto de partida para um dia mais do que especial para os suzanenses. Horas após os alunos serem reconhecidos, a Prefeitura de Suzano inaugurou o Parque do Mirante, no Sesc. Em 2023, o projeto formou cerca de 800 alunos em oito escolas participantes. Na Sérgio Simão, os pequenos passaram por oito aulas durante dois meses.