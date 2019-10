GCM dá início à formação de agentes em patrulhamento tático

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano iniciou nesta segunda-feira (7) o curso de Patrulhamento Tático para integrantes da corporação. A formação oferecida se estenderá até 1º de novembro. O objetivo é capacitar os participantes para que possam integrar novas equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), do Canil e do futuro grupamento de atuação com motocicletas.

“Nosso objetivo é concentrar a mesma doutrina em um só local. Desta forma, teremos um padrão de procedimento tático, o que será bastante importante e eficiente”, destacou o comandante da GCM de Suzano, Sérgio de Assis Andrade. Ele explicou ainda que a iniciativa é parte do processo de criação da Inspetoria de Operações Especiais. Nela serão reunidas as equipes do Romu, do Canil e do grupamento de motocicletas.

Durante o curso haverá instruções com representantes das GCMs de Ribeirão Pires, Mauá e Jandira, além de Suzano. A formação começou nesta segunda-feira com uma aula inaugural da Romu. Os participantes serão avaliados por todo o período em que estiverem dentro e fora da instrução. Entre as disciplinas que serão abordadas estão Ações Embarcadas em Viaturas, Direitos Humanos, Uso de Algemas, Controle de Distúrbios Civis, Fundamentos do Tiro, Busca Veicular etc.

“Queremos capacitar mais agentes nossos para o Romu e para o Canil. Nossa meta é ter uma tropa preparada e elitizada cada vez maior para o enfrentamento de ocorrências de maior gravidade”, afirmou o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Antônio Wenzler.