GCM de Itaquá descobre venda de drogas em comércio e apreende arma de fogo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba deflagrou, entre a tarde de quinta (16) e a madrugada desta sexta-feira (17), a Operação Tráfico Zero com ações coordenadas em mais de 30 bairros.
Durante uma das ocorrências, no Jardim Miray, foi identificado um comércio de bebidas que funcionava como ponto de tráfico de entorpecentes. Com a chegada das equipes, um suspeito conseguiu fugir, mas no local foram encontrados um revólver calibre .38, 108 porções de cocaína, 82 pinos de drogas k, 54 pedras de crack, 20 frascos de lança-perfume e R$ 105 em dinheiro trocado.
“A atuação da GCM busca tirar das ruas os pontos ativos de venda de drogas. Organizamos ações precisas, com base em inteligência e levantamento de dados”, afirmou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.
A operação seguiu durante a madrugada, passando pelos bairros Vila Virgínia, Estação, Altos de Itaquá, Vila Gepina, Viviane, Jardim São Armando, Jardim Nascente e Recanto Mônica. Como resultado geral, além do revólver, foram apreendidos 1.366 entorpecentes, R$ 244 em dinheiro e anotações ligadas ao tráfico.
Cerca de 40 pessoas foram abordadas nos pontos mapeados que são de maior circulação de atividades ilícitas. A ação foi conduzida com apoio tático, planejamento e priorização dos horários mais movimentados.
“A segurança da população é prioridade. Estamos atentos e vamos seguir avançando com firmeza nas ações de combate ao tráfico”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues. A população pode colaborar com denúncias anônimas pelos telefones 153, (11) 4753-1108, 4753-1421, 4753-1274 ou 4642-4659.