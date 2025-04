GCM de Itaquá estoura duas casas bomba e apreende 5 mil drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquá deflagrou, na madrugada entre quinta (10) e sexta-feira (11), a Operação Narcos de combate ao tráfico de drogas e encontrou duas casas bomba com 5 mil entorpecentes, dando um prejuízo estimado de R$ 70 mil ao tráfico.

A primeira apreensão foi no Recanto Mônica, em um imóvel inabitado usado para o armazenamento dos entorpecentes e abastecimento dos pontos de venda da região. A GCM localizou 585 porções de crack, 453 de K9, 125 de cocaína e 260 frascos de lança-perfume.

Já a segunda ocorreu no Jardim Napoli após uma denúncia anônima. As equipes encontraram a residência também desabitada e os entorpecentes estavam escondidos em um compartimento com fundo falso. No local, foram apreendidas 1.631 porções de cocaína, 1.009 de K9 e 938 de crack.

"Semanalmente temos grandes apreensões na cidade. Isso demonstra que a segurança pública é feita de forma sistemática e estratégica, com foco em combater a criminalidade e atividades ilícitas. A população confia no trabalho e ajuda denunciando", disse o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

"Mais uma operação de sucesso que resulta em um grande prejuízo para o tráfico. Isso é trabalho efetivo, com inteligência e credibilidade. O crime não tem vez em Itaquá e vamos seguir combatendo o tráfico dia e noite", completou o prefeito Eduardo Boigues. Ambos os casos foram registrados na Delegacia Central.

Grande apreensão em refinaria

Na quarta (9), uma refinaria de drogas foi encontrada no bairro Chácara Águas da Pedra e houve a apreensão de 62 kg de entorpecentes, R$ 20 mil em dinheiro, materiais utilizados no tráfico e um homem de 23 anos preso. A descoberta ocorreu após uma denúncia anônima indicando movimentações suspeitas em um imóvel aparentemente inabitado.

Na contagem, havia 25 kg de substância para formulação de cocaína e crack, dois tijolos de pasta base, 200 gramas de cocaína, 25 moldes de cocaína/crack, seis sacos de eppendorfs vazios, 189 tabletes de haxixe, sete tijolos de maconha prensada, oito sacos de skank da Colômbia, um tablete de crack e outro parcialmente derretido, oito frascos e dois sacos de drogas K, 1.065 comprimidos de ecstasy, 540 porções de cocaína, 71 de crack e 20 de skank.

Também foram encontrados oito celulares, três balanças, dois radiocomunicadores, um simulacro de arma de fogo, um aparelho de cartão e as anotações da contabilidade do tráfico. O caso foi apresentado na delegacia e o suspeito está à disposição da Justiça.