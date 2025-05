GCM de Itaquá ultrapassa marca de meia tonelada de drogas apreendidas desde 2021

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba ultrapassou a marca de meia tonelada de entorpecentes apreendidos desde 2021. O número é resultado de um trabalho contínuo, com operações semanais e patrulhamento intensificado em toda a cidade. Além disso, foram detidas 313 pessoas por tráfico de drogas e apreendidos R$ 191,3 mil em espécie.

De acordo com o levantamento da corporação, o total chegou a 504,02 quilos de drogas retiradas de circulação entre maconha, cocaína, crack, ecstasy, lança-perfume, K9, morfina e skank. O levantamento considera as apreensões de rotina e operações especiais durante a madrugada. Também foram contabilizadas 65 casas bomba desarticuladas.

“A atuação da GCM tem sido estratégica, com base em informações de inteligência e mapeamento de áreas já conhecidas pela constante comercialização de drogas. O resultado mostra o impacto direto na desarticulação do comércio de entorpecentes na cidade”, destacou o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira.

As ações fazem parte de um conjunto de medidas para fortalecer a presença da GCM nos bairros e combater práticas criminosas. O prefeito Eduardo Boigues reforçou a importância da atuação. “A GCM tem trabalhado com firmeza e preparo, e os números comprovam o comprometimento da equipe. Segurança púlbica é uma pauta de todos e aqui em Itaquá é tratada com prioridade”, completou.