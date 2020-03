GCM de Mogi detém dois acusados de tráfico de drogas no parque Botyra

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na madrugada deste domingo (01/03), dois homens acusados de tráfico de drogas no parque Botyra Camorim Gatti, no Centro Cívico. Com eles, foram encontradas 10 porções de maconha, além de dinheiro. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.

Os dois homens foram flagrados pela câmera de monitoramento existente no parque. A movimentação dos dois passou a ser acompanhada pelas imagens até que guardas municipais que estavam no local fizessem a abordagem e o flagrante.

Com eles, foram encontradas 10 porções de maconha e R$ 31,00. De acordo com informações obtidas pelos guardas municipais, a droga seria destinada à venda para um comprador que havia encomendado o material.

O parque Botyra Camorim Gatti é um dos pontos que recebem atenção da Guarda Municipal, principalmente durante a noite e finais de semana. Na madrugada de sexta-feira (28/02), a corporação deteve um homem flagrado pichando a parede do palco e um dos bebedouros do local. A ação também teve a participação da câmera de monitoramento do parque.

A região do Botyra também faz parte dos locais que recebem ações contra os chamados “pancadões”. Este trabalho é realizado principalmente aos finais de semana e busca combater problemas e crimes detectados em locais com grade concentração de pessoas.

A população também pode colaborar com o combate a atos de vandalismo ou outros problemas no parque Botyra, com denúncias para o telefone 153, da Guarda Municipal.