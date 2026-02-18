GCM de Suzano apreende duas motocicletas em situação irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), apreendeu, na última semana, duas motocicletas em situação irregular. Os atendimentos aconteceram na sexta-feira e no sábado (13 e 14/02), nos bairros Jardim Cacique e Cidade Boa Vista. Um dos condutores foi apresentado à Polícia Civil junto ao veículo, enquanto o outro foi orientado e liberado após recolhimento da moto.

A primeira ação teve início durante patrulhamento da Romu na rua Jeca Tatu, no Jardim Cacique, na noite de sexta-feira. Logo após as 20 horas, a equipe testemunhou diversos condutores sem capacete realizando manobras arriscadas e com os emplacamentos dos veículos cobertos. Durante acompanhamento, um dos indivíduos, que guiava uma Honda CG, de cor cinza, perdeu o controle e sofreu uma queda.

Nenhum ferimento foi constatado na queda e ele foi liberado após orientação. Foi verificado que a motocicleta não possuía o retrovisor direito e estava com os pneus abaixo do nível de desgaste, o que levou ao recolhimento ao pátio municipal.

No segundo atendimento, o condutor foi identificado pela Romo, também conduzindo uma Honda CG, preta, de chinelos, sem retrovisores e, portanto, em desacordo com as normas de trânsito brasileiras. A abordagem foi realizada por volta das 17h30 e, em busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. Após verificação feita no veículo, foi constatada alteração de número no motor e supressão de número do chassi. A moto e o condutor foram conduzidos à Polícia Civil.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou que os agentes da GCM estão atentos à atividade irregular de trânsito e comprometidos com a segurança da população. “Motocicletas nessas condições trazem riscos não só para os ocupantes, mas também para todos que utilizam a via pública. Sem contar que parte dos crimes, como roubo ou furto, são cometidos com veículos ilegais”, apontou.