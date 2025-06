GCM de Suzano apreende duas motocicletas irregulares em ações distintas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), apreendeu duas motocicletas em situações distintas nos bairros Cidade Edson e Cidade Miguel Badra, nas últimas terça e sexta-feira (10 e 06/06), respectivamente. As apreensões ocorreram durante patrulhamentos de rotina, após os agentes constatarem infrações de trânsito como direção perigosa, falta de habilitação e irregularidades na documentação e condições dos veículos.

No caso mais recente, uma equipe da Romo flagrou dois indivíduos em uma moto realizando malabarismos em via pública pela rua Inácio Garcia, na Cidade Edson. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, mas foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A motocicleta foi recolhida ao pátio municipal após aplicação das medidas administrativas cabíveis.

Quatro dias antes, outra apreensão foi feita pela Romo no bairro Miguel Badra, na rua Emilia Barradas Simões. Os agentes avistaram uma motocicleta transitando em velocidade acima do permitido. O condutor possuía CNH e não apresentava pendências judiciais, mas o veículo possuía irregularidades como ausência de retrovisores, pneus com desgaste excessivo além da marcação TWI e pendências de licenciamento e multas. A moto também foi conduzida ao pátio.

As duas ações integram o trabalho constante da GCM de Suzano para fiscalizar o trânsito e coibir condutas que coloquem em risco a segurança da população. Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação da corporação é essencial para manter a ordem nas vias. “A Guarda Civil tem atuado de forma preventiva e rigorosa para garantir o cumprimento das leis de trânsito. Essas fiscalizações são fundamentais para evitar acidentes e proteger os cidadãos”, destacou.

A Guarda Civil Municipal de Suzano atende emergências e denúncias 24 horas por dia pelo telefone (11) 4746-3297. A colaboração da população é essencial para combater o crime e promover uma cidade mais segura.