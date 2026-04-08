GCM de Suzano apreende quatro motocicletas irregulares

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano apreendeu quatro motocicletas entre a última sexta-feira (03/04) e esta segunda-feira (06/04). Três ocorrências foram atendidas pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e uma pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), todas a partir de patrulhamento preventivo.

A primeira ação foi no dia 3 de abril (sexta-feira), por volta das 11h20, na estrada dos Fernandes, no Jardim Casa Branca. Uma equipe do GPA avistou uma motocicleta Honda Titan CG 160 vermelha sendo conduzida por um indivíduo que não utilizava capacete. Quando o condutor estacionou em frente a uma adega na via, os agentes o abordaram.

Durante a vistoria, foi constatado que a motocicleta não tinha um retrovisor obrigatório. Ao solicitarem os documentos do motociclista, os agentes descobriram que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante dos fatos, ele foi devidamente multado pelas infrações cometidas e a motocicleta encaminhada para o pátio municipal.

A segunda ocorrência foi registrada no dia 5 de abril (domingo), por volta das 14h20, na rua São José, no bairro Cidade Boa Vista. Uma equipe da Romo voltou a atenção para uma motocicleta Honda Titan CG 160 prata, sendo conduzida de maneira suspeita. O condutor atendeu à ordem de parada e, durante a abordagem, os agentes constataram que a placa de identificação havia sido alterada com fita isolante. Sendo assim, veículo e motociclista foram conduzidos até a Delegacia Central de Polícia.

No mesmo dia e no mesmo horário, na estrada do Duchen, em Palmeiras, uma equipe do GPA avistou um motociclista realizando diversas manobras perigosas numa Honda vermelha. Os agentes utilizaram as sirenes para dar ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e acelerou em tentativa de fuga. A equipe acompanhou o indivíduo por algum tempo até conseguir abordá-lo. Nada ilícito foi encontrado, porém os agentes constataram que o condutor era menor de idade. A motocicleta encontrava-se com licenciamento em atraso, pneus desgastados e o lacre da placa de identificação violado, assim como continha sinais de possível adulteração do número do motor. Diante disso, o adolescente e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Central de Polícia para as devidas providências.

A última ocorrência foi na segunda-feira (06/04), quando uma equipe do GPA teve a viatura ultrapassada por uma motocicleta Honda amarela sem placa e sem retrovisores. O condutor foi abordado e, diante das irregularidades, foi multado e teve o veículo recolhido para o pátio municipal.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, reforçou que as apreensões são resultado da dedicação dos agentes da GCM e da presença deles nas ruas. “É uma prioridade manter nossas vias públicas e nossos cidadãos seguros o tempo todo. Veículos irregulares, muitas vezes, estão envolvidos em assaltos, furtos e acidentes de trânsito, por isso a importância de estarmos preparados para tirá-los de circulação”, declarou o chefe da pasta.