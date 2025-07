GCM de Suzano capacita agentes de Poá para implementação do projeto Guard

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano concluíram na última quarta-feira (02/07) um curso de formação sobre o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard) oferecido para a GCM de Poá. A capacitação ocorreu na sede da corporação poaense e teve como foco preparar os agentes que atuarão na Ronda Escolar da cidade vizinha para o início das atividades.

O projeto Guard foi criado com o objetivo de instruir crianças e adolescentes do ensino fundamental sobre os perigos do uso de drogas e trabalhar temas relacionados à cidadania, convivência social e respeito às normas. Por meio de aulas ministradas por guardas municipais especialmente treinados, a iniciativa busca aproximar a corporação da comunidade escolar, promovendo um ambiente de confiança e segurança.

Em Suzano, o Guard já impactou mais de 4 mil crianças desde sua criação, em 2017, atendendo estudantes dos 4º e 5º anos de escolas municipais. Ao longo de dez encontros, os alunos participam de atividades que abordam desde a conscientização sobre direitos e deveres até a importância da solidariedade, da empatia e da construção de uma cultura de paz. Além disso, os participantes conhecem mais sobre o trabalho da GCM e o papel da segurança pública na sociedade.

A formação oferecida aos agentes de Poá foi conduzida pelos instrutores André Alves da Silva e Jaqueline Ziotti, da GCM de Suzano, que compartilharam metodologias, materiais didáticos e experiências adquiridas ao longo dos anos de atuação do Guard. Os cinco integrantes capacitados farão parte de uma equipe dedicada à Ronda Escolar, com o objetivo de implantar o projeto nas escolas municipais poaenses a partir deste segundo semestre.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, o curso simboliza não apenas a expansão de um projeto de sucesso, mas também o fortalecimento das parcerias regionais em prol da segurança e da educação. “O Guard é um exemplo concreto de como a integração entre segurança pública e educação pode transformar realidades”.