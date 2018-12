GCM de Suzano é homenageada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano (GCM) foi uma das entidades e corporações homenageadas durante a solenidade de entrega do Selo FBSP de Práticas Inovadoras, na noite desta segunda-feira (17). A honraria foi concedida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em cerimônia realizada no Museu da Casa Brasileira, na capital paulista, em referência ao programa Patrulha Maria da Penha, realizado na cidade com o objetivo de proteger mulheres vítimas de violência e coibir a reincidência dos agressores.

O evento, inclusive, contou com a participação do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e do secretário de Estado da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho. Representando Suzano estavam presentes o comandante da GCM, Sérgio de Assis Andrade, a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosemary Ferreira Caxito, e outros integrantes da corporação.

O programa foi o primeiro de origem municipal a ser premiado pelo órgão nacional, composto por representantes do Executivo, do Judiciário e da sociedade civil organizada. A partir de agora, a Patrulha Marida Penha passará a integrar o acervo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tanto em plataforma digital quanto em versão impressa, a ser lançada em março de 2019.

A solenidade premiou seis projetos de todo o País que contribuíram para o enfrentamento da violência, reconhecendo práticas inovadoras com potencial de transformação em cenários de vulnerabilidade social. Além da GCM de Suzano, também foram homenageadas na Categoria 1 (voltada a projetos de agentes públicos de segurança na ativa) a Polícia Militar do Estado do Maranhão, também pelo combate à violência contra a mulher, e a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, pela implementação de um aplicativo para smartphones.

Para o comandante da GCM de Suzano, a concessão do Selo FBSP de Práticas Inovadoras 2018 vem a coroar todo o trabalho realizado nos últimos quatro anos, com mais de 34 mil rondas realizadas para garantir medidas protetivas e 30 prisões em flagrante de agressores que desobedeceram à lei. “É emocionante perceber que, além das vidas que salvamos neste período, somos reconhecidos como exemplo neste campo de trabalho”, afirmou Sérgio de Assis Andrade.

Segundo a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, a premiação poderá abrir novas portas para o projeto no futuro. “Além das ações realizadas em conjunto com o Poder Judiciário, acreditamos que este selo nos credenciará para mais parcerias, como com a ONU Mulher e com outras cidades, para a troca de experiências”, afirmou Rosemary Caxito.

Serviço

Suzano tem à disposição uma rede de proteção composta por: Delegacia de Defesa da Mulher (4748-8040), Sala Rosa da Comissão da Mulher Advogada (4738-7573), Patrulha Maria da Penha (4745-2150), Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (4742-7100), Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (4745-2092), Promotoras Legais Populares (4743-1600), Casa de Acolhimento, Disque-Denúncia (180), Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher (4759-2284) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas (4743-2588).