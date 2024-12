GCM de Suzano encerra governo com maior efetivo da história, afirma Secretaria de Segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano registrou até outubro deste ano o maior contingente da história da corporação com 206 agentes em atuação, informou a Secretaria de Segurança Cidadã. Segundo o mais recente levantamento da pasta, hoje trabalham 44 mulheres e 141 homens distribuídos entre os grupamentos Força Patrulha, Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo), Patrulha Maria da Penha e Canil, além daqueles que atuam na sede, no Jardim Lincoln, e nas bases do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, do Parque Municipal Max Feffer e do Jardim Casa Branca, na Base de Segurança Integrada (BSI), que fica na Praça João Pessoa, e da Central de Segurança Integrada (CSI), no Paço.

A quantidade de agentes registrados no final de 2024 é superior em 46% aos números vistos em 2017, quando havia 141 guardas municipais. A elevação deste quantitativo se deve à realização de concursos públicos ao longo dos oito anos de gestão Rodrigo Ashiuchi.

O aumento em quase a metade no número de agentes impactou diretamente na redução de índices criminais na cidade, além de ter promovido uma maior quantidade de operações conjuntas com as Polícias Militar e Civil. Entre 2017 e 2023, com base nos dados consolidados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, houve redução de 51,3% nos casos de homicídios, queda 31,3% nos crimes de roubo e diminuição de 16,1% em roubos e furtos de veículos.

O secretário Afrânio Evaristo da Silva afirmou que o número maior de GCMs nas ruas contribui diretamente na melhoria da segurança em Suzano. “Os indicadores comprovam a redução na prática. É natural que, com uma maior presença de agentes, aumentem os patrulhamentos nas ruas e haja uma presença maior na cidade. Somado a isso, temos nossa parceria de sucesso com as Polícias Civil e Militar, que contribuem com a manutenção da segurança e com diminuição dos índices criminais”, salientou o chefe da pasta.

Já de acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o crescimento em quase 50% era uma das metas a serem atingidas. “Conseguimos realizar dois concursos e promover três convocações, dando mais robustez a nossa GCM, que é reconhecida em todo o Estado pela sua competência. Meu desejo é de que ela cresça ainda mais e possa fazer de Suzano uma cidade ainda mais segura”, finalizou o chefe do Poder Executivo.