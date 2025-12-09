GCM de Suzano inicia ações da Diária Especial por Atividade Complementar

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deu início na última semana à execução da Diária Especial por Atividade Complementar (Deac), mecanismo criado para reforçar as ações de segurança pública por meio da atuação voluntária dos agentes em horários fora da jornada regular. A medida foi regulamentada pelo município em 19 de novembro e tem como base a Lei Municipal 5.662/2025, que instituiu o programa de natureza indenizatória destinado aos integrantes da corporação.

Com a implantação prática do novo instrumento, a GCM passa a operar cinco equipes diárias, permitindo ampliar o patrulhamento e o apoio às operações realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. O objetivo é complementar o efetivo em situações que demandam presença ampliada, como fiscalizações, ações preventivas, eventos municipais e ocorrências específicas que exigem resposta mais rápida.

De acordo com a legislação, a Deac é formada por turnos de oito horas contínuas, realizadas voluntariamente pelos guardas em períodos distintos da jornada convencional, limitado a até até dez diárias mensais por profissional. A iniciativa também prevê pagamento por hora trabalhada, sem incorporação aos vencimentos e sem incidência de descontos, conforme estipula a lei.

O comandante da GCM de Suzano, Rodrigo Kanashiro, destacou que o começo das operações representa um avanço importante para o reforço da atuação diária da corporação. “A Deac chega como um instrumento que fortalece nossa capacidade operacional. Ao termos equipes adicionais todos os dias, conseguimos ampliar a cobertura da cidade, intensificar o trabalho preventivo e dar suporte ainda mais eficiente às demandas da população”, afirmou.

Ele ressaltou que o programa tem adesão expressiva e que a organização das escalas permite distribuir melhor os esforços das equipes. “Os guardas estão engajados e comprometidos. Essa participação voluntária demonstra o quanto a tropa entende a importância de reforçar o serviço, especialmente em períodos de maior movimento nas áreas comerciais e em ações especiais”, completou Kanashiro.

Para o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, a ativação da Deac integra um conjunto de medidas adotadas pela administração municipal para fortalecer a proteção da cidade. “Desde a regulamentação, trabalhamos para estruturar a execução do programa de maneira eficiente. O início das atividades comprova nosso empenho em garantir uma GCM cada vez mais presente e equipada para atender bem a população”, destacou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi reforçou que a iniciativa foi planejada para assegurar a sustentabilidade administrativa e eficiência operacional. “A Deac permite ampliar o efetivo sem comprometer a escala ordinária, além de garantir segurança jurídica e transparência aos agentes. É uma ferramenta estratégica que colocamos em prática para potencializar o trabalho da corporação nos momentos em que a cidade mais precisa”, finalizou.