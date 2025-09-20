GCM de Suzano oficializa passagem de comando da corporação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano oficializou na manhã deste sábado (20/09) a passagem de comando da corporação. O atual subcomandante, Rodrigo Kanashiro, de 35 anos, foi nomeado como novo comandante, substituindo Tatiana Orita, que esteve à frente da corporação desde junho de 2023. O posto de subcomandante, por sua vez, será ocupado pelo guarda de Classe Distinta, Antônio Marceno Leite, de 51 anos, que possui 15 anos de atuação na instituição.

A cerimônia de transição ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, na Vila Figueira, e foi conduzida pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino. A solenidade também foi acompanhada pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi; pelo presidente da Câmara, Artur Takayama; além de secretários municipais, vereadores e demais autoridades.

Durante o evento, foram destacados avanços da pasta e da GCM nos últimos anos, como a recente implantação do “Smart Suzano”, que possibilita a identificação de procurados da Justiça por meio de reconhecimento facial; instituição da Diária Especial por Atividade Complementar (Deac), para ampliar o efetivo em operação nas ruas; pagamento da Gratificação Especial por Trabalho Armado (Greta); entre outros.

O evento contou com o ato simbólico da entrega da insígnia, que oficializou a nova liderança, coroando o momento como um marco na história da GCM de Suzano. “Aqui a gente destaca não apenas a relevância da troca de gestão, mas também a continuidade do compromisso da corporação com a segurança pública e com a população suzanense, sempre reforçando o sentimento de união e a valorização da trajetória dos profissionais que compõem a nossa Guarda”, declarou Balbino.

Perfis

Rodrigo Kanashiro ingressou na GCM em março de 2010 e acumula 15 anos de experiência. Ele é formado em Segurança Pública e cursa Direito. Entre as capacitações realizadas estão o curso de Patrulhamento Tático (Patamo), em Jandira, e o curso de Combate em Recinto Fechado (CQB), ministrado por soldados da Legião Estrangeira, voltado para ações em ambientes confinados. O novo comandante integrou a Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de 2017 a 2024, antes de assumir o subcomando da Guarda.

Ao assumir o posto máximo da corporação, Kanashiro destacou a importância de dar continuidade ao trabalho. “Estou muito feliz e honrado com essa missão. Tenho uma história construída dentro da GCM e sei do compromisso que é liderar homens e mulheres que diariamente se dedicam a proteger a nossa cidade. O desafio é grande, mas acredito que com união, disciplina e proximidade com a população, poderemos avançar ainda mais no fortalecimento da segurança em Suzano”, afirmou.

Já o novo subcomandante, Antônio Marceno Leite, é graduado em Segurança Pública e possui pós-graduação em Inteligência Policial; Psicologia Jurídica; e Neurociência. Em seus 15 anos de Guarda, destacou-se por sua atuação constante nas ruas, com passagens marcantes pela Patrulha Maria da Penha, onde esteve por cinco anos. Nascido em Acopiara (CE), Marceno veio para São Paulo aos 22 anos e hoje reside na zona leste da capital paulista.

Segundo ele, a função de subcomandante representa uma oportunidade de contribuir ainda mais para a cidade. “Sempre estive nas ruas, lado a lado com a população. Esse contato direto é o que me motiva todos os dias a vestir a farda e dar o meu melhor. Agora, como subcomandante, quero trazer essa experiência para o planejamento e a execução das ações da GCM, garantindo que nossa atuação seja cada vez mais eficiente e próxima dos cidadãos”, ressaltou.

Considerações

Balbino reforçou a confiança na nova liderança. “A comandante Tatiana fez um trabalho de excelência, deixando um legado de conquistas importantes para a guarda e para a cidade. O comandante Kanashiro e o subcomandante Marceno são profissionais experientes e preparados, que com certeza darão continuidade a esse trabalho com dedicação e responsabilidade. A GCM de Suzano segue fortalecida e pronta para enfrentar os desafios da segurança pública”, destacou.

O ex-prefeito de Suzano e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi, afirmou que o momento representa mais um passo importante na história da GCM de Suzano. “Tenho certeza de que o comandante Kanashiro e o subcomandante Marceno darão continuidade a este grande trabalho com competência e compromisso. Suzano pode confiar na GCM, que segue cada vez mais preparada para proteger e servir a nossa população”, afirmou Ashiuchi.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi enalteceu a corporação, citou as conquistas nos últimos anos e desejou boa sorte aos novos comandante e subcomandante. “Hoje é um dia muito especial em que temos a transmissão de comando da nossa GCM. Deixo minhas boas vindas ao Kanashiro e ao Marceno e digo que o trabalho deles exige grande responsabilidade. Que possam trazer a tropa para eles e escutá-la, isso é importante para dar mais força para a atuação que Suzano tem tido com a Guarda. Conquistamos recentemente para nossa cidade câmeras com reconhecimento facial e estamos trabalhando para melhorar cada vez mais as condições para a corporação. Tenho certeza de que, juntos, tornaremos o município cada vez mais seguro”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Presenças

Também participaram do evento os secretários municipais André Chiang (Meio Ambiente), Afrânio Evaristo (Gabinete), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico), Renata Priscila (Educação), Paulo Pavione (Comunicação Pública) e César Braga (Controladoria); o presidente da Câmara, Artur Takayama; e os vereadores João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo, e Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse.

Presentes também o chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Suzano, sargento Vinícius Santos; o instrutor Fernando Caetano; o comandante da 1ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, capitão André Cavalari; o delegado titular do 1° Distrito Policial de Palmeiras, Lourival Noronha; o chefe dos Investigadores da Delegacia Central de Suzano, Marco Aurélio do Nascimento; além de outras autoridades ligadas à segurança pública na região.