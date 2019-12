GCM de Suzano recebe novas viaturas, armas e equipamentos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recebeu na tarde desta terça-feira (17) novas viaturas, armas e equipamentos. A entrega foi feita pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi e outras autoridades em frente ao Paço Municipal. A aquisição foi possível graças a emendas impositivas de 11 vereadores, que somam cerca de R$ 750 mil.

São três viaturas novas: um Toyota SW4 para a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), um Renault Duster para o Patrulhamento Comunitário e um veículo descaracterizado (sem identificação) para ações de inteligência e investigação. Também já estão à disposição quatro espingardas calibre 12, munições e escudos balísticos.

Os vereadores que destinaram emendas para este investimento são a presidente Gerice Rego Lione, Neusa dos Santos Oliveira, José Silva de Oliveira, Rogério Gomes do Nascimento, Marcos Antônio dos Santos, Max Eleno Benedito, Alceu Mathias Cardoso, Antônio Rafael Morgado, Isaac Lino Monteiro, Joaquim Antônio da Rosa Neto e José Izaqueu Rangel.

“Com esse incremento, teremos duas equipes da Romu diariamente nas ruas, e não mais apenas uma, como era até então. E tanto os veículos como as armas e os equipamentos estão prontos para uso já a partir de hoje”, destacou Jefferson Ferreira dos Santos, assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano. Ele ainda lembrou que, nas próximas semanas, a corporação também ganhará uma base móvel, com investimento de mais R$ 180 mil, com a finalidade de facilitar o deslocamento das equipes.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o apoio dos parlamentares é fundamental para garantir a melhoria da segurança em Suzano. “Agradeço a parceria dos vereadores que colocaram suas emendas à disposição. Nosso objetivo é equipar cada vez mais a nossa GCM para que, aliada à CSI (Central de Segurança Integrada), tenha condições de fazer um trabalho cada vez melhor em prol da população de Suzano”, afirmou o chefe do Executivo.

Também estiveram presentes na entrega oficial o vice-prefeito Walmir Pinto, o comandante Sérgio de Assis Andrade, a subcomandante Rosemary Caxito e agentes da corporação.