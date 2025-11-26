GCM detém oito pessoas suspeitas de extorsão na Cidade Edson

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deteve, na tarde desta terça-feira (25/11), oito pessoas acusadas de integrar uma quadrilha de Guarulhos, sendo três colombianos e cinco brasileiros, que tentavam extorquir a proprietária de um salão de beleza na rua Bahe Macedo, no bairro Cidade Edson.

A ação teve início após patrulhamento da equipe do Canil, que confirmou a ocorrência e mobilizou reforço da Força Patrulha, do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo). Os suspeitos foram abordados quando tentavam cobrar valores indevidos da comerciante.

Durante a operação, foram apreendidos 14 celulares, oito motocicletas usadas pelo grupo e diversos cartões de visita distribuídos para oferecer supostos “serviços”, que serviam de fachada para a prática criminosa. Segundo informações preliminares, alguns dos detidos têm passagens por roubo, violência doméstica e tráfico de drogas.

A quadrilha, que atuava na região com abordagens intimidatórias, teria se deslocado de Guarulhos para praticar extorsões em estabelecimentos comerciais de Suzano. A ação desta terça-feira coordenada pela GCM impediu que a vítima efetuasse qualquer pagamento e garantiu a prisão dos envolvidos em flagrante.

O caso foi apresentado na Delegacia Central de Polícia de Suzano, onde o boletim de ocorrência foi registrado e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o resultado obtido pelos agentes. “A atuação conjunta das equipes especializadas da GCM mostra a eficiência do nosso trabalho preventivo e operacional. Continuaremos firmes no combate a quadrilhas que tentam se instalar ou agir em Suzano”, disse.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou o comprometimento das forças de segurança municipais. “A pronta resposta da GCM demonstra nossa dedicação em proteger os cidadãos e comerciantes de Suzano. A integração dos grupamentos foi fundamental para impedir mais uma ação criminosa na cidade”, afirmou.