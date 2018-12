GCM e Educação formam mais de 180 alunos no programa Guard

A Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria de Educação de Suzano realizaram, na manhã desta terça-feira (4), a formatura de 186 alunos do 5° ano do ensino fundamental, de quatro escolas do Distrito de Palmeiras, que participaram do Projeto Sementinha, do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard). A solenidade realizada na Escola Municipal Manoel Vicente Ferreira Filho, na Vila Helena, contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, de vereadores, de servidores e familiares.

Em mais de dois meses, em um ciclo de dez encontros, as crianças das unidades educacionais Professora Maria Odete Cará Gouvêa (Jardim do Lago), Professora Liuba Pizzolitto (Jardim das Lavras Mirim), Engenheiro Isaias Martinelli Gama (Jardim Nova America) e Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, receberam orientações de integrantes da GCM de Suzano sobre temas relacionados à construção da autoestima, confiança e sobre os perigos do uso de entorpecentes.

O secretário de Educação, o professor Leandro Bassini, também participou da cerimônia e, na ocasião, destacou a importância do projeto. "O Guard plantou uma sementinha em cada aluno, que, a partir de agora, poderá multiplicar seus conhecimentos dentro de casa, com seus amigos e na própria escola. Isso é muito importante para a formação de uma sociedade melhor e mais consciente. Esse é um projeto sério e que reforça o nosso combate às drogas", afirmou.

Segundo o chefe do Executivo, o Guard foi formado e colocado em prática com apoio de vários setores. "Em Suzano, o Grupo Unido foi instituído pela Lei nº 90/2017, por meio de indicação da vereadora Gerice Lione. O vice-presidente da Câmara, Rogério Gomes do Nascimento, também auxiliou o andamento do programa com emenda impositiva", informou Ashiuchi, que aproveitou para agradecer a presença dos parlamentares na cerimônia. "Estamos realizando esse trabalho com muita responsabilidade para formar cidadãos de bem. Parabenizo as Secretarias de Educação e de Segurança por todo empenho. É desta forma que transformamos vidas", concluiu.

Também participaram do evento o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior; o assessor estratégico da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos; o comandante da GCM, Sérgio Assis Andrade; e a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosemary Caxito; bem como os diretores das respectivas escolas.

No próximo dia 10 (segunda-feira), às 15 horas, será a vez de 120 alunos da escola Célia Pereira de Lima, localizada no Jardim Cacique, receber os certificados de conclusão de curso.