GCM é inspiração para criança neste Carnaval

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recebeu a visita inusitada de um pequeno morador da Vila Urupês na tarde desta sexta-feira (21/02), Enzo Cauã, filho de apenas cinco anos do agente André Alves da Silva. Neste Carnaval, ele decidiu se fantasiar como o seu herói favorito: o próprio pai.



Os integrantes da corporação não têm a capacidade de voar ou de lançar teias de aranha quando estão garantindo a segurança nas ruas, mas, para Enzo, eles são os verdadeiros super-homens da cidade. “Assim que ele colocou o uniforme no corpo, não quis mais trocar de roupa. Até mesmo me pediu para que dormisse com a fantasia. Fiquei muito emocionado, porque ela é uma cópia perfeita das vestimentas do meu trabalho, com o brasão da GCM e nome bordado na camisa”, explicou o GCM André.



Segundo ele, que também coordena o programa Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), o filho foi o grande destaque na festa de Carnaval da escolinha que frequenta. “É um orgulho imenso ver que minha profissão inspira meu filho de uma forma tão positiva, principalmente porque ele sempre me acompanhou nos eventos do Guard. Fico feliz em saber que, para ele, sou tão especial como o Homem-Aranha”, disse.

Ainda que Enzo não tenha conhecido heróis como o Batman e o Capitão América na visita à sede da GCM, localizada na Vila Figueira, ele pôde brincar com o poderoso Thor, o rottweiler do Canil Municipal. “Uma vontade dele era de conhecer os cães que trabalham com a gente. Ele se deu super bem com os animais logo na primeira visita. Foi um sonho realizado tanto para ele quanto para mim”, completou o pai.



Por mais que tenha somente cinco anos de idade, o pequeno suzanense já está certo de que vai seguir os passos do pai: “Quero ser GCM quando crescer”.