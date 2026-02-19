GCM encerra ocupação irregular em área de proteção ambiental próxima à estação Gianetti

A Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Defesa Civil, encerrou nesta quinta-feira (19) uma ocupação irregular na Rua Paschoal Lobosco, próxima à estação de trem Gianetti. Cerca de 20 pessoas ocupavam área de passeio público e trecho de área de proteção ambiental de propriedade particular.

A ocupação havia iniciado há aproximadamente 20 dias. No local, crianças eram mantidas em condições insalubres em barraco utilizado como sede da ocupação. Assistentes sociais já haviam comparecido ao local em ações anteriores, oferecendo auxílio aos ocupantes.

De acordo com o comandante da GCM de Ferraz de Vasconcelos, Cleverson Ramos, a ação foi realizada de forma totalmente legal e pacífica, visando restabelecer a ordem pública. "Na ocasião, foram empenhadas seis viaturas da Guarda Municipal, além de dezenas de agentes que apoiaram a ação. A Polícia Militar também esteve presente prestando apoio, além da Secretaria de Serviços Urbanos, que atuou na retirada dos materiais", explicou.

AÇÃO INTEGRADA

A operação contou com a participação de diferentes órgãos municipais e estaduais, evidenciando o trabalho integrado das forças de segurança no município. A Guarda Civil Municipal atuou com seis viaturas e dezenas de agentes mobilizados, juntamente com o apoio operacional da Polícia Militar. A Secretaria de Serviços Urbanos foi responsável pela remoção de materiais, e a Assistência Social realizou, em ações anteriores, o atendimento e o auxílio aos ocupantes.

Os proprietários da área foram acionados para que realizem a limpeza e a preservação do terreno, impedindo novas ocupações. Os fatos serão encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para apuração de possíveis crimes cometidos pelos organizadores da ocupação.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça o compromisso com a preservação de áreas de proteção ambiental, a manutenção da ordem pública e o cumprimento da legislação vigente.

