GCM flagra barricada que poderia ser usada em roubo na estrada dos Fernandes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano impediu que motoristas e motociclistas pudessem se tornar vítimas na estrada dos Fernandes, na região da Chácara Sete Cruzes, na noite desta quarta-feira (9). Uma barricada de pneus e pedaços de madeira era montada e incendiada na via provavelmente para forçar a parada de veículos e os autores conseguirem praticar assaltos. A ação, porém, foi rápida e os suspeitos fugiram. A corporação agora já planeja intensificar o patrulhamento naquela localidade.

O fato ocorreu por volta das 21h20 desta quarta-feira. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) se dirigiu até aquela região após receber informação de uma testemunha. Ao chegarem lá, os agentes flagraram pessoas ateando fogo a uma barricada que fechava toda a pista. Ao avistarem a viatura se aproximando, os indivíduos fugiram em meio ao matagal que fica às margens da estrada dos Fernandes e não foram encontrados. Os guardas, então, com apoio de moradores do bairro, contiveram o fogo e liberaram a via.

“Os agentes da ROMU que estavam em patrulhamento perceberam a movimentação suspeita e agiram imediatamente. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir. Sabemos que ali é uma região em que há registro de casos de assalto, mas é a primeira vez que flagramos a montagem de uma barricada para possível prática de roubo. Nossa atuação foi fundamental e em razão disso vamos intensificar as rondas por lá, que já eram frequentes para coibir descarte irregular de lixo e entulho, também comum naquela localidade”, explicou o assessor especial da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos.