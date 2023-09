GCM flagra casal em ocorrência de maus-tratos contra criança de 6 anos

Em uma ocorrência registrada no último dia 21 (segunda-feira), os agentes da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, identificaram um casal estrangeiro denunciado por maus-tratos a uma menina de seis anos, após abordagem na Praça João Pessoa. Numa outra ação, a equipe prendeu um homem no bairro Miguel Badra, no dia 26 deste mês (sábado), diante do flagrante de descumprimento de medida protetiva.

Na primeira situação, os guardas da Patrulha Maria da Penha foram acionados para comparecerem à Praça João Pessoa visando interromper um episódio de violência envolvendo um casal, no qual uma mulher poderia estar sob ameaça. Chegando ao local, a suposta vítima, que tem nacionalidade sul-africana, negou a proteção da GCM e também não quis se identificar, o que também aconteceu com o homem, de Guiné-Bissau, que estava com ela. Pela recusa dos dois, os guardas presentes acionaram uma outra equipe da GCM, a Força Patrulha, para conduzi-los até a Delegacia Central de Polícia.

Na unidade, foi buscado algum registro referente ao casal pelo sistema de dados utilizado pela polícia judiciária.

Neste momento, foi constatado que havia uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva em desfavor do homem e que sobre o casal recaía uma denúncia de maus-tratos contra uma criança de seis anos, filha da mulher. A mesma não quis exercer uma representação contra o homem com medo de ser expulsa do país e por isso os dois foram liberados.

No entanto, o Conselho Tutelar foi acionado pela equipe e compareceu à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para ser apresentado à situação que envolvia a criança. Diante das informações de onde ela estava, foi realizada uma busca para encontrá-la. A menina de seis anos foi achada e ficou à disposição dos conselheiros para as medidas cabíveis perante à Justiça.

Homem preso

No último sábado (26/08), a Patrulha Maria da Penha foi acionada pelo aplicativo “Está acontecendo”. No registro, constava um relato de que um homem estava descumprindo medida protetiva no bairro Miguel Badra. A equipe se dirigiu ao endereço informado e flagrou o rapaz dormindo na casa da vítima. A equipe acordou o indivíduo para questioná-lo sobre a situação. Ele confessou ter conhecimento de que não poderia estar ali e foi conduzido para a Delegacia Central. Debaixo do colchão onde o mesmo estava deitado, ainda foi encontrada uma faca. O homem ficou preso.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou que a GCM tem conseguido responder prontamente às denúncias que são recebidas.