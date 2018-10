GCM impede suposto descarte irregular na estrada dos Fernandes

Após denúncia anônima, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano impediu um suposto descarte irregular na estrada dos Fernandes, na região do bairro Chácara Sete Cruzes, na tarde desta quinta-feira (25). No local, dois caminhões com placas de Santo André estavam transitando carregados de entulho. Na oportunidade, os veículos foram detidos e encaminhados à Delegacia Central da Polícia Civil.

De acordo com o comandante da GCM, Sérgio de Assis Andrade, que estava participando da operação ao lado do subcomandante Rafael Reis e do inspetor Laércio dos Santos, a corporação recebeu uma denúncia anônima de descarte irregular na estrada dos Fernandes, que é uma área de preservação ambiental, e foi conferir.

"Ao chegarmos (agentes) na altura do número 10.400 da estrada dos Fernandes, nos deparamos com dois caminhões transitando na área com entulho. Desta forma, pedimos aos motoristas o manifesto de transporte de resíduos e, na ocasião, eles entregaram um documento sem data e sem carimbo. Por isso, detivemos e encaminhamos à delegacia”, explicou.

O comandante relatou ainda que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no Distrito Policial e os veículos foram apreendidos. “A partir de agora, a Polícia Civil deverá instaurar um inquérito para apurar um suposto crime ambiental", informou o chefe da corporação suzanense.

A região do bairro Chácara Sete Cruzes está sendo acompanhada pela administração municipal por meio de uma operação especial de combate ao descarte irregular de lixo e entulho, junto ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema), do Ministério Público do Estado de São Paulo. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4745-2150.