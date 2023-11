GCM monitora Lagoa Azul para evitar frequentadores

O objetivo é impedir que frequentadores cheguem ao local, considerado de muito perigo.

O local, onde se registra situações dessa natureza em períodos de grande calor, dispõe de placas que informam sobre a proibição de banho e nado e alerta para os riscos da prática. Denúncias podem ser feitas para os números (11) 4746-3297 e 153.

PESSOAS NA LAGOA

Durante patrulhamentos realizados no feriado de quarta-feira (15/11), equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) chegaram a encontrar pessoas na área da Lagoa Azul, mas logo foram orientadas sobre os riscos e dispersadas com base na proibição de nadar e se banhar no local.

“É importante destacar que esse monitoramento é realizado de forma constante, diariamente, e que, mais uma vez, a corporação está à disposição para denúncias a respeito pelos telefones (11) 4746-3297 e 153”, informou a Prefeitura de Suzano.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano mantém patrulhamento constante nas imediações da área conhecida como Lagoa Azul, na região entre os bairros Cidade Cruzeiro do Sul e Jardim Márcia, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM).