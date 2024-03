GCM prende homem após tentativa de roubo de carga no Jardim Imperador

A Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM) prendeu um indivíduo na tarde da última quinta-feira (29/02) por tentativa de roubo de carga na alameda Cunha Bueno, no Jardim Imperador. O alvo era um furgão Renault Master, de cor branca, que transportava colchões infláveis, cujo valor total superava R$ 10 mil. A ocorrência foi atendida pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e pela Força Patrulha.

O caso chegou até a GCM por meio de denúncia anônima e uma equipe da Romo, que executava um patrulhamento pelas proximidades, foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações dos agentes, o motorista do utilitário estava almoçando dentro do veículo, por volta das 13 horas, quando foi abordado por três indivíduos anunciando o roubo. A vítima entrou em luta corporal com um dos suspeitos, enquanto os outros dois fugiram em um Renault Sandero, prata.

Com a chegada da Romo, o suspeito foi contido e a Força Patrulha foi acionada para dar apoio e levar o indivíduo para a Delegacia de Polícia Central. Uma consulta revelou que o homem já tinha duas passagens por roubo e furto no município de São Paulo. Diante da situação, os agentes prestaram apoio ao motorista, que não apresentava nenhum ferimento, e o suspeito levado preso à Polícia Civil.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou o trabalho realizado na tarde de quinta-feira pela GCM que culminou com a prisão do suspeito. “Os agentes estão constantemente em alerta para combater todos os tipos de crime, garantindo a segurança das vias e a integridade das cargas transportadas. A vigilância ativa realizada é essencial para enfrentar esse problema”, apontou o chefe da pasta.

Silva ainda ressaltou que a rápida resposta dos agentes foi essencial para que a carga não fosse levada. “Apesar de os outros dois terem fugido, o outro ainda estava lá e poderia se desvencilhar da vítima e levar a carga embora. Mas, graças à agilidade dos GCMs, foi possível contê-lo e impedir que o veículo fosse levado”, finalizou o chefe da pasta.