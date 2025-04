GCM prende homem por tráfico e localiza drogas em 2 casos no Colorado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e do Canil, localizaram durante esta semana 336 porções de drogas no bairro Jardim Colorado. Os casos ocorreram na última segunda e nesta sexta-feira (07 e 11/04). No primeiro, um homem foi preso em flagrante. Ambos os casos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Central.

No atendimento ocorrido no começo da semana, agentes da Romu promoviam patrulhamento pelo bairro quando, na rua Assembleia de Deus, perto das 18h15, os agentes avistaram um indivíduo com uma mochila cinza caminhando pela calçada. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito mudou bruscamente de direção e entrou em um terreno baldio, onde tentou se desfazer do volume. No entanto, a equipe manteve o acompanhamento e conseguiu realizar a abordagem do homem e recuperar o objeto.

Na busca pessoal, foi encontrado com ele uma quantia em dinheiro. Já no interior da mochila, os agentes localizaram mais dinheiro, totalizando R$ 185,75, além de 58 porções de cocaína, 42 de maconha, 16 de crack e oito frascos de lança-perfume.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Lá, ele foi autuado em flagrante com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já na sexta-feira, uma equipe do Canil trafegava pela rua Germano Fiamini, às 11 horas, percebeu um casal fugir e jogar uma mochila no chão ao ver a aproximação da viatura. Os GCMs desembarcaram da viatura e promoveram uma varredura no local e encontraram o volume com 43 porções de cocaína, 86 de maconha e mais 83 de crack. Na mochila ainda foi encontrado R$ 48.