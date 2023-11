GCM prende motociclista por adulteração de identificação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), atendeu a uma ocorrência no último domingo (26/11) que resultou na prisão em flagrante de um motociclista e na apreensão de uma moto que estava com a placa de identificação adulterada.

O caso foi descoberto durante patrulhamento pela rua Brasília, na Vila Amorim, quando os agentes avistaram um homem conduzindo uma Honda CG, de cor cinza, com a placa encoberta, praticando direção perigosa e trafegando na contramão. Foram emitidos sinais luminosos e sonoros para ordenar a parada, porém, o condutor não acatou a ordem e, após um breve acompanhamento, os agentes procederam com a abordagem na rua Santa Maria, na Vila Mazza. Questionado sobre a situação, o motociclista alegou ter adquirido o veículo recentemente e admitiu não possuir habilitação. Além disso, ele afirmou ter coberto a placa com um adesivo para evitar multas. Diante dos acontecimentos, o condutor e a moto foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central.