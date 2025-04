GCM prende quatro suspeitos por tráfico durante Operação Força Azul

A Guarda Civil Municipal de Mogi realizou entre a tarde e a noite de ontem (dia 11/04) mais uma edição da Operação Força Azul, desta vez concentrada nos bairros da Ponte Grande e áreas de divisa - Jardim Margarida, Novo Horizonte e Piatã. Quatro suspeitos foram presos por tráfico de drogas, juntamente com 850 porções de substâncias psicotrópicas e cerca de R$ 1 mil.

A ação envolveu equipes dos grupamentos da ROMO, Patrulha Rural e Ambiental. “O reforço do policiamento ostensivo nas ruas é uma determinação da prefeita Mara Bertaiolli para garantir o combate à criminalidade e mais segurança para a nossa população. As operações são realizadas pela GCM nos pontos de maior vulnerabilidade e divisas de município, além de ações especiais em parceria com a Polícia Civil e Militar”, afirmou o secretário de Segurança Publica de Mogi das Cruzes, coronel Gilberto Ito.