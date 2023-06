GCM prende seis suspeitos no feriado de Corpus Christi

A Guarda Civil Municipal (GCM), por meio de seus grupamentos, prendeu seis indivíduos ao longo do feriado prolongado de Corpus Christi. Entre quinta-feira (08/06) e domingo (11/06), a guarnição recuperou um veículo furtado com auxílio do Sistema Detecta, interceptou uma suposta quadrilha e flagrou dois traficantes de drogas nas ruas do Jardim Colorado. Todos foram encaminhados à Delegacia Central de Polícia e colocados à disposição da Justiça.

No domingo, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) patrulhava o bairro Jardim Colorado, por volta das 17 horas, quando avistaram um automóvel Volkswagen Jetta, na cor prata, cruzando a avenida Missionária em alta velocidade com três homens e uma mulher. A guarnição também percebeu que o veículo estava com a placa adulterada, motivando um acompanhamento para abordagem.

Ao conduzir uma minuciosa vistoria no carro, os agentes encontraram revólver calibre 38, além de um documento de uma Volkswagen Saveiro que havia sido furtada, um módulo de ignição da mesma marca e uma chave veicular de modelo Chevrolet. Três aparelhos celulares e R$ 276 também foram encontrados.

Chegando à delegacia, o condutor do veículo confessou ao delegado de plantão que a arma de fogo era de sua propriedade, ocasionando a ratificação da voz de prisão dada anteriormente pela GCM, flagrando a prisão do casal. Os outros dois suspeitos prestaram depoimento e foram liberados.

Segundo o secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, a ação rápida, aliada à proatividade dos agentes, foi determinante para o desmantelamento da possível quadrilha. “Nossas equipes são capacitadas para tomar as decisões corretas de forma rápida, algo potencializado pela prática e pela constante ação em toda a cidade, como neste caso”, denotou. O Sistema Detecta se mostrou essencial para recuperar um veículo Fiat Uno, branco, na madrugada de sábado (10/06). Na ocasião, foi registrado o furto de um veículo na noite anterior e, por meio das câmeras Detecta, foi constatado que os infratores haviam fugido rumo a Mogi das Cruzes. Os agentes informaram o ocorrido às forças de segurança do município vizinho, mantendo-se em alerta para um possível retorno do fugitivo, o que acabou acontecendo.