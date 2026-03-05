GCM prende suspeito por tráfico e localiza mais de mil porções de drogas em duas ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou duas ações na última terça-feira (03/03) que culminaram na prisão de um homem pelo crime de tráfico e na localização de 1.054 porções de drogas, R$ 322 e um aparelho telefônico. Os casos foram atendidos pela Ronda Ostensiva Municipal (Romo) e pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

A primeira ocorrência foi registrada às 11 horas, na rua Benedito Domingues Pedroso, no bairro Jardim Graziela. Durante patrulhamento da equipe da Romo, os agentes identificaram um indivíduo em atitude suspeita em uma viela conhecida pela prática de tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e não acatou as ordens de abordagem, sendo necessário contê-lo. Com o suspeito foram encontrados entorpecentes e R$ 275.

Ainda durante a ação, os agentes também localizaram uma sacola preta abandonada no local onde foram localizadas 188 unidades de cocaína, 128 de crack, 40 de maconha e 25 de K9 (droga similar à maconha), totalizando 381 unidades. O homem e os materiais foram levados ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde a ocorrência foi registrada e as substâncias entregues.

Já no período da tarde, por volta das 15h50, agentes do GPA realizavam patrulhamento na rua Mussi Jorge Antônio, no Jardim Belém, distrito de Palmeiras e, ao entrarem na via, um grupo de pessoas que estava no local observou a viatura e fugiu pela área de mata próxima.

Durante as buscas, a equipe localizou uma mochila abandonada contendo 238 porções de maconha, 217 de cocaína, 208 de crack e dez frascos de lança-perfume, totalizando 673 unidades. Ainda foram encontrados R$ 47 e um aparelho telefônico. Os materiais foram recolhidos e apresentados no 1º Distrito Policial de Palmeiras.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou que as ações resultaram na retirada de uma grande quantidade de entorpecentes de circulação e na prisão de um suspeito por tráfico. “Essas ocorrências mostram a importância do trabalho de patrulhamento realizado diariamente pelas equipes da GCM. A prisão do suspeito e a apreensão de mais de mil porções de drogas representam um resultado importante no enfrentamento ao tráfico e contribuem para reduzir a circulação de entorpecentes em diferentes regiões da cidade”, afirmou.