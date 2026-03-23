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Jornal Diário de Suzano - 22/03/2026
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Cidades

GCM promove orientações ao público com 'Patrulha Itinerante' em alusão ao Mês da Mulher

Iniciativa percorreu pontos estratégicos e alcançou mais de 300 pessoas com informações sobre prevenção à violência doméstica e canais de apoio

23 março 2026 - 16h08Por De Suzano
GCM promove orientações ao público com 'Patrulha Itinerante' em alusão ao Mês da MulherGCM promove orientações ao público com 'Patrulha Itinerante' em alusão ao Mês da Mulher - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Patrulha Maria da Penha, realizou no último sábado (21/03) uma ação especial de conscientização por meio da “Patrulha Itinerante”, levando orientações à população em diferentes pontos da cidade. A atividade, promovida em alusão ao Mês da Mulher, ocorreu no Largo da Feira, na região central; nas imediações do Mercado Municipal; e no Parque Max Feffer, alcançando mais de 300 pessoas entre feirantes, frequentadores e visitantes.

Ao todo, cinco agentes da Patrulha Maria da Penha foram mobilizados na iniciativa, que teve como objetivo ampliar o acesso à informação sobre violência doméstica e fortalecer a rede de proteção às mulheres. Durante a ação, foram distribuídos materiais informativos e prestados esclarecimentos sobre como funciona o atendimento, além de orientações práticas a respeito de como denunciar situações de violência e acionar o serviço.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha da GCM de Suzano, Jaqueline Ferreira, destacou a importância de levar o serviço até a população, aproximando o poder público das pessoas que, muitas vezes, não sabem como buscar ajuda. “A ‘Patrulha Itinerante’ é fundamental para garantir que a informação chegue a quem precisa. Muitas mulheres ainda não conhecem seus direitos ou têm dúvidas sobre como agir em situações de violência. Estar presente nesses espaços é uma forma de acolher, orientar e mostrar que elas não estão sozinhas”, afirmou.

Além da panfletagem, os agentes também conversaram diretamente com o público, esclarecendo dúvidas sobre medidas protetivas, canais de denúncia e o acompanhamento realizado pela Patrulha Maria da Penha.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que ações como essa são essenciais para fortalecer a política pública de proteção às mulheres em Suzano. “Nosso trabalho vai além do atendimento das ocorrências. Investimos constantemente em ações preventivas e educativas, que ajudam a romper o ciclo da violência. A ‘Patrulha Itinerante’ é uma ferramenta importante para orientar a população e ampliar o alcance desse serviço tão relevante”, declarou.

A Patrulha Maria da Penha funciona 24 horas por dia. Os atendimentos são feitos a partir dos chamados acionados pelo aplicativo e pelos canais de denúncia, que incluem o 153 e também os telefones (11) 4746-3297 e (11) 4745-2150.

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