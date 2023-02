GCM realiza 3,2 mil atendimentos por intermédio da CSI em 2022

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano divulgou nesta terça-feira (07/02) os números de atendimentos feitos pela Guarda Civil Municipal (GCM) com base nas imagens captadas pelas câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal. O dispositivo contribui diretamente para uma atuação mais precisa dos agentes municipais, representando 90% das 3.588 ocorrências atendidas pela GCM durante o ano passado, porém o serviço vai além e extrapola os limites de uso da corporação, auxiliando tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar na solução de crimes e impedindo novos delitos.

No total, durante todo ano passado, foram 3.229 atendimentos originados por meio da CSI, uma média de 8,8 ações por dia visualizadas por meio das câmeras; entre essas ações estão a localização de veículos roubados, 193 no total; flagrantes de roubo e furto, com 175 ocorrências; e auxílio em acidente de trânsito e atropelamento, com 199 registros. As câmeras ainda contribuíram para a atuação das forças de segurança para evitar atos de suicídio, tráfico de drogas e vandalismo. Essas ações coordenadas pelo CSI foram registradas pelas 72 câmeras de monitoramento em vias públicas, com o apoio de 1.179 em escolas municipais e também pelos 31 equipamentos do Sistema Detecta, do governo do Estado.

No entanto, apesar do foco ser contribuir para a solução e a prevenção de ocorrências, um dos maiores destaques durante o ano foi justamente desvendar um crime que não ocorreu. O caso em questão era um suposto estupro que teria ocorrido em julho, quando uma mulher registrou denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Na ocasião, ela informou que havia sido abordada por um homem durante a noite na saída da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e obrigada a caminhar pela rua General Francisco Glicério para depois entrar em um carro. Após toda essa ação, a mulher teria sido violentada nas imediações da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

No entanto, após levantamento das imagens da CSI com base no dia e no horário relatados, a fim de contribuir com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o enredo apresentado pela vítima se mostrou falso e o caso foi arquivado. Dias depois, a DDM emitiu um comunicado informando que a depoente havia mentido e agradeceu o trabalho da Prefeitura de Suzano, por meio do sistema de monitoramento, para ajudar na elucidação. Vale lembrar que, de acordo com o artigo 340 do Código Penal, falsa comunicação de crime pode resultar em até seis meses de detenção e pagamento de multa.

Nos delitos consumados, câmeras se mostraram certeiras em localização

Nos casos dos delitos consumados, as câmeras se mostraram certeiras para localizar dois indivíduos que estavam furtando fios de cobre na rua Dr. Prudente de Moraes. Um dispositivo instalado na esquina da avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una, com a rua Campos Sales flagrou a dupla nas proximidades do viaduto Leon Feffer.

Mesmo após o delito, os equipamentos mantiveram o foco nos dois suspeitos, que acabaram sendo abordados por uma equipe da GCM. A ação ainda teve o apoio da Polícia Militar e o caso foi registrado na Delegacia Central de Polícia.

Segundo o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, contar com um sistema de monitoramento é imprescindível para contribuir com uma atuação cada vez mais eficaz da corporação e para contribuir com as forças de segurança no combate à criminalidade. “É essencial para nós poder contar com a CSI ajudando no acompanhamento de suspeitos, acidentes de trânsito, flagrantes e até de crimes que não existiram, como pudemos ver no caso do falso estupro. Queremos para este ano seguir nos pautando por esse sistema para que os agentes possam agir de forma cada vez mais certeira”, definiu o chefe da pasta.