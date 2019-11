GCM realiza ação preventiva com auxílio das câmeras de monitoramento

A Central de Segurança Integrada (CSI), inaugurada há sete meses em Suzano, está cada vez mais presente no município e cumprindo papel efetivo na prevenção de delitos. Em funcionamento 24 horas por dia, a ferramenta são os olhos nas ruas da cidade. A exemplo deste trabalho conjunto, na semana passada, a Guarda Civil Municipal (GCM) pôde inibir a atuação de suspeitos na região central.



A abordagem preventiva na madrugada da última quarta-feira (14) se deu após as câmeras de monitoramento da CSI flagrarem uma dupla pulando o muro de uma casa. Instantes depois, duas viaturas foram encaminhadas ao local, na rua Nair Ferreira Martins. Rapidamente, os agentes adentraram o imóvel e constataram se tratar de uma residência vazia, sem moradores. Durante abordagem preventiva, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, que foram liberados mais tarde.



Conforme relatório da equipe que atendeu a ocorrência, embora estivesse vazia, a residência é cercada por outras moradias e prédios comerciais. Logo, a ação preventiva conseguiu inibir uma possível ação delituosa por parte dos suspeitos, que não explicaram as razões de terem invadido o local.



De acordo com o secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Antônio Wenzler, o trabalho auxiliar da CSI é de extrema importância paras as equipes nas ruas. “São 76 câmeras que permitem aos agentes a ampla observação do território, de maneira simultânea à realização das rondas. É uma atividade essencial diante de situações de anormalidade, assegurando maior êxito e assertividade nas operações, bem como na identificação de atitudes suspeitas e abordagens preventivas”, explicou.

Sobre o CSI

Atualmente, a central conta com 76 câmeras de monitoramento instaladas em todas as regiões da cidade. O principal objetivo é auxiliar na identificação e no acompanhamento de casos que venham a ocorrer em prédios públicos, ruas, avenidas, praças, pontos de comércio e outros locais de aglomeração de pessoas.

A imagens captadas pelos equipamentos estão à disposição das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ferramenta ainda permite conexão direta com agentes da GCM, inclusive do Canil, do Grupo Unido na Ação de Repressão às Drogas (Guard), da Patrulha Maria da Penha e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.