GCM recupera motocicletas roubadas e celular furtado

Dois veículos e um aparelho celular foram recuperados por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano nos dias 7 e 12 de novembro. Em um dos casos, uma motocicleta roubada foi recuperada poucos minutos após o crime. As ações foram conduzidas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Patrulha da Maria da Penha e Canil,

Na primeira ação, em uma terça-feira, no período da tarde, agentes da Romu avistaram um motociclista efetuando manobras perigosas pela rua dos Miosótis, no bairro Parque Santa Rosa. Abordado, foi constatado que o aparelho celular em posse do suspeito possuía queixa de furto no município de Peruíbe, litoral sul do Estado. O homem e o celular foram encaminhados para a Delegacia de Polícia (DP) Central. O caso teve apoio do Canil.

No mesmo dia, às 21 horas, desta vez no Sesc, pela rua Um, a Romu foi informada por moradores sobre um assalto ocorrido minutos antes. Os guardas efetuaram uma busca pelas proximidades e localizaram o objeto do roubo, uma motocicleta Yamaha Factor, de cor preta. Após confirmação, foi realizado contato com o proprietário, que se deslocou até o local e recebeu instruções sobre como proceder para ter o veículo restituído.

Por fim, no domingo, às 14h40, um munícipe se dirigiu até a base da GCM do Jardim Casa Branca e comunicou a Patrulha Maria da Penha de que havia uma motocicleta abandonada na estrada dos Fernandes, próximo a um posto de combustíveis desativado. Ao examinarem o local, os agentes localizaram o veículo, que estava sem placa, em meio à mata. Realizada a consulta por meio do número do chassi, foi possível identificar que se tratava de uma Honda CB, vermelha, que havia sido roubada um dia antes. O caso foi encaminhado à DP central.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, mais uma vez a agilidade dos guardas foi primordial para a resolução das ocorrências. “A rápida resposta e a recuperação dos itens roubados ou furtados demonstram um trabalho bem coordenado por parte das equipes da GCM. Essas ações contribuem para a sensação de segurança na comunidade e reforçam a importância do papel desempenhado pelos guardas”, apontou o chefe da pasta.